Jahrelang waren die oberen Stockwerke des alten Schulhauses in Fehrbach gesperrt. Bald soll zumindest ein Teil der Räumlichkeiten wieder genutzt werden können, unter anderem als „Schlechtwetterlösung“ für den Fehrbacher Jugendtreff.

Nachdem der Ortsbeirat eine erneute Prüfung der Statik und Brandschutzordnung in Gang gesetzt hatte, wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um das Gebäude wieder instand zu setzen. Dafür wurde von Bürgermeister Michael Maas eine entsprechende Firma beauftragt. Mittlerweile sind so gut wie alle Arbeiten abgeschlossen.

Christian Mühlbauer, Vorsteher des Ortsbeirates, rechnet in den nächsten Wochen mit einer Fertigstellung. Nachdem die Wände gestrichen wurden und in den nächsten Wochen noch der Bodenbelag teilweise erneuert wird, geht es aktuell an die Suche nach Mobiliar. Hier hofft Mühlbauer auf die Anwohner: „Vielleicht findet sich ja jemand, der uns da behilflich ist oder was abzugeben hat.“

Er freut sich, dass der Jugendtreff dann bald auch einen „Platz im Trocknen“ hat. Zudem könne er sich vorstellen, dass der Raum künftig für weitere Veranstaltungen genutzt werden könne. „Das wird sich dann nach und nach zeigen“, so Mühlbauer.