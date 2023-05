Erfreulich viele Menschen wollten am Sonntag trotz des angenehmen Frühlingswetters nicht versäumen, was der Jugendposaunenchor Pfalz bei seinem Konzert in der Pirmasenser Johanneskirche zu bieten hatte. So sah sich das Ensemble unter der Leitung von Landesposaunenwart Matthias Fitting und Katharina Gortner einem 100-köpfigen Publikum gegenüber, das mit Fug und Recht begeistert war angesichts der Qualität und Spielfreude, die ihm hier bei freiem Eintritt kredenzt wurde. Auch Bezirkskantor Maurice Antoine Croissant freute sich über diesen erstmaligen Besuch der jungen Bläser in Pirmasens – einer Region, die mit drei eigenen Blech-Ensembles schließlich selbst sehr bläseraffin sei.

Das Programm mit Werken aus dem Barock, der Romantik und der Moderne zeugte vom breiten Repertoire des Jugendposaunenchors, der dank intensiver Probenarbeit ein beeindruckendes Niveau bewies. Trompeten, Posaunen, Horn, Tuben und Orgel kamen bei dem Konzert zum Einsatz, das bereits mit John Dowlands „The Earl Of Essex Galliard“ einen tollen Start hinlegte. Ebenso begeistert genoss das Publikum Kompositionen von Johann Sebastian Bach und Felix Mendelsohn Bartholdy, aber auch Schwungvolles wie Christian Sprengers „Rise And Shine“ oder die mitreißende Bearbeitung von James L. Stevens’ „Nearer, My God, To Thee“.