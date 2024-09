Am Donnerstagmorgen Uhr wurde ein 15-jähriger Jugendlicher im Linienbus 250, auf der Fahrt von Dahn nach Pirmasens, bei der Einfahrt an die Bushaltestelle am Exerzierplatz im Bus von zwei Männern angegriffen. Einer der Männer schlug dem Jugendlichen mehrfach ins Gesicht. Aus dem Rucksack des Geschädigten entnahmen die Täter dann noch dessen Geldbeutel. Die beiden Täter flüchteten aus dem Bus und liefen in Richtung Fußgängerzone davon. Nach Angaben des Opfers stiegen die beiden Männer zusammen mit ihm um 7.15 Uhr an der Haltestelle Dahn Stadtmitte in den Linienbus 250 ein. Beide Täter wurden wie folgt beschrieben: 19 bis 25 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß und schlanke Gestalt. Einer der Täter hatte eine Tätowierung auf der rechten Hand. Die Ermittlungen in dem Fall wurden durch die Kriminalpolizei Pirmasens übernommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.