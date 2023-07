Drei Jugendliche haben am Samstag in den frühen Morgenstunden in Thaleischweiler-Fröschen für Unruhe gesorgt. Nach Angaben der Polizei waren die drei gegen 4.15 Uhr in der Friedhof- und Jakobstraße unterwegs. Sie hoben einen Kanaldeckel aus, traten einen Leitpfosten um und beschmierten die Fahrbahn mit Silikon aus einer Tube, die sie zuvor von der Ladefläche eines geparkten Pritschenwagens nahmen. Der Schaden beträgt etwa 150 Euro. Die Polizei Waldfischbach-Burgalben sucht nun nach den Jugendlichen und hofft auf Zeugen: Telefon 06333 9270, E-Mail piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de.