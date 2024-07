In der Nacht von Freitag auf Samstag, 20. Juli, haben sieben Jugendliche am Hotel Felsenland Resort in Dahn randaliert. Die Tat ereignete sich zwischen 00.50 Uhr und 01.15 Uhr und wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Jugendlichen, männlich und im Alter zwischen 18 und 25 Jahren, haben beim Vorbeigehen einen Schaden von etwa 1000 Euro angerichtet. Sie trugen Tarnkleidung und wirkten alkoholisiert, teilt die Polizei mit. Die Gruppe kam aus Richtung Hasenbergstraße und lief in Richtung Felsenland Schwimmbad. Die Polizei Dahn bittet um Hinweise zu den Tatverdächtigen. Informationen können unter der Telefonnummer 06391 9160 oder per E-Mail an pidahn@polizei.rlp.de gemeldet werden.