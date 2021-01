Eine Gruppe von sechs Jugendlichen ist in der Nacht auf Sonntag mit einem Zugbegleiter in Streit geraten. Laut Polizei pöbelten die Jugendlichen den 30-Jährigen auf der Zugfahrt von Thaleischweiler nach Pirmasens an und setzten die Beleidigungen auch nach Ankunft am Bahnhof in Pirmasens fort. Ein Jugendlicher habe eine brennende Zigarette auf den Zugbegleiter geschnipst. Die Polizei konnte fünf der sechs Jugendlichen aufgreifen, nachdem die Gruppe in Richtung Innenstadt geflüchtet war. Den Jugendlichen droht neben der Strafanzeige wegen Beleidigung noch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren: Sie haben gegen die in Pirmasens geltende Ausgangssperre verstoßen.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu dem Vorfall (06331 520-0, pi-pirmasens@polizei.rlp.de).