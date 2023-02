Am Dienstag um 22 Uhr riefen Anwohner des Winzler Viertels die Polizei an und berichteten darüber, dass eine acht- bis neunköpfige Gruppe Jugendlicher durch die Winzler Straße und die Neptunstraße zieht und dabei geparkte Autos beschädigt. Als die Polizei kam, flüchteten die Jugendlichen. Trotzdem konnten sie von der Polizei gestellt werden. Sie werden dafür verantwortlich gemacht, an acht Autos die Außenspiegel abgetreten und ein Motorrad umgeworfen zu haben. Den Schaden gibt die Polizei mit 1500 Euro an. Sie bittet weitere Zeugen um Hinweise unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de.