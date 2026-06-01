Zwei unbekannte Jugendliche haben am Sonntag, 31. Mai, gegen 19 Uhr in der Lemberger Straße in Pirmasens einen 64-jährigen Mann bedroht und an seinem Rucksack gezogen. Einer der Jugendlichen soll angekündigt haben, den Mann abzustechen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Es kam demnach zu einem Gerangel, die Jugendlichen flüchteten. Verletzt wurde nach aktuellen Informationen niemand. Der Vorfall soll im Bereich der Zufahrt Pettenkoferstraße ereignet haben.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 0631 369-15199 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de.