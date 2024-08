Schon als Grundschulkind ist Janine Rock gerne zum CVJM gegangen, heute ist die mittlerweile 37-Jährige immer noch begeistertes Mitglied, das hin und wieder Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche betreut.

„Als Kind bin ich immer in die Dienstagsgruppe gegangen, in der wir Spiele gespielt und Zeit miteinander verbracht haben. Auch mein Bruder war im CVJM und meine Mutter hat sich auch dort engagiert. Ich bin heute nach wie vor von der Jugendarbeit begeistert und die Menschen, die dort mitarbeiten, sind mir ans Herz gewachsen. Mit vielen verbindet mich eine gute Freundschaft über den CVJM hinaus“, erzählt Rock.

Ihre erste eigene Ferienfreizeit, bei der sie das erste Mal auch über Nacht weg von zuhause war, machte die Pirmasenserin mit acht Jahren. Mit 16 Jahren schließlich absolvierte die Mutter zweier Kinder eine Juleica-Schulung, die es ihr ermöglichte, bei Ausflügen und Freizeiten als Aufsichtsperson und Jugendleiterin zu helfen. Zuvor hatte Rock beim CVJM als Helferin dort angepackt, wo Not am Mann war. „Kurz nach der Juleica-Schulung bin ich dann auch mit auf Freizeit und hatte Verantwortung für Zehn- bis 13-Jährige. Damals ging es an den Finsterroter See und es war ziemlich anstrengend mit den vielen Kindern“, erinnert sich Rock lachend. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Freizeit kannte die damals noch junge Frau auch aus der Schule, vom Alter her waren ihre Schützlinge und sie nicht weit auseinander. „Wir hatten auch ein relativ junges Team an Mitarbeitern dabei, so dass wir uns mit den Teenagern auch auf Augenhöhe unterhalten konnten“, sagt Rock.

Eigene Kinder sind auch schon dabei

Mit kurzen Unterbrechungen ist Rock dem CVJM immer treu geblieben, auch ihre eigenen Kinder, der achtjährige Simon und die vierjährige Jule sind schon bei Ausflügen und Freizeiten mitgekommen. „Da mich die Jahre im CVJM positiv geprägt haben, wollte ich, dass meine Kinder die gleichen tollen Erfahrungen machen wie ich. Sie finden es richtig cool, dass ihre Mama Jugendleiterin ist“, sagt Rock. Auch dieses Jahr ist sie in den Ferien wieder als Aufsichtsperson aktiv, dieses Mal im Zuge einer Schnupperfreizeit, in der Kinder bis zehn Jahre am Tag mit Spiel und Spaß betreut werden. Simon und Jule sind ebenfalls wieder mit von der Partie.