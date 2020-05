Einen Verlust von über 300.000 Euro hat die Pirmasenser Jugendherberge durch die Corona-bedingte Schließung bisher zu verkraften. Diese Zahl nannte am Freitag der Vorstandsvorsitzende des rheinland-pfälzischen Jugendherbergswerk, Jacob Geditz, der die Wiedereröffnung zum 18. Mai als dringend notwendig erachtet. Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland seien durch die Krise schwer gebeutelt. „Mittlerweile haben wir Stornierungen von 540.000 Übernachtungen und Einnahmeverluste von 20 Millionen Euro. Das sind 50 Prozent des Jahresumsatzes“, sagt Geditz. Allein in Pirmasens habe es 8000 Stornierungen gegeben. „Wir hatten Anfang März in Pirmasens Buchungen von 27.064 Übernachtungen“, sagt Geditz. „Dies war ein Traumwert.“ Jetzt seien es nur noch etwa 19.000 Übernachtungen.