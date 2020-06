Mit zwei Drittel weniger Übernachtungen als im Vorjahr kalkuliert die Pirmasenser Jugendherberge. Josef Geditz, Vorstandsvorsitzender der Jugendherbergen im Saarland und Rheinland-Pfalz, berichtet von einer sehr guten Auslastung an den Wochenenden für das Pirmasenser Haus. „Da sind wir immer so gut wie ausgebucht.“ Unter der Woche mangele es jedoch an Übernachtungsgästen, da viele Schul- und Jugendfreizeiten ausfallen. Klassenfahrten und größere Gruppenreisen sind immer noch verboten. „Die Familien mit Kindern sind aber da“, freut sich der Jugendherbergschef, der darauf baut, spätestens im kommenden Jahr wieder einen Normalbetrieb in Pirmasens zu haben. Aktuell hofft Geditz, dass die Buchungszahlen noch steigen und wenigstens die Hälfte des Vorjahrs erreichen werden. Derzeit seien im Juni, Juli und August nur 3500 Übernachtungen gebucht. „Im vergangenen Jahr waren es in diesen drei Monaten fast 10.000 Übernachtungen“, sagt Geditz. Die Pirmasenser Jugendherberge wurde im April 2019 eröffnet und vermeldete vom Start weg sehr gute Buchungszahlen bis zum Einbruch mit der Corona-Krise im März.