Zusammen mit allen rheinland-pfälzischen Jugendherbergen wird auch das Pirmasenser Haus am 2. Juni wieder die Tore für Urlauber öffnen. Weit über 1000 Buchungen sind innerhalb von zwei Tagen eingegangen, nachdem das Land Lockerungen angekündigt hatte, informiert der Vorsitzende des Jugendherbergswerks, Jacob Geditz, auf Anfrage.

Das Personal stehe schon in den Startlöchern, um die Pirmasenser Jugendherberge für die Öffnung vorzubereiten, erzählt Geditz. Würden die Infektionszahlen in Pirmasens jedoch weiterhin so hoch wie in dieser Woche bleiben, könnte die Wiedereröffnung am 2. Juni wieder flach fallen. Nur bei Inzidenz von weniger als 100 dürfen Beherbergungsbetriebe öffnen. Geditz ist aber zuversichtlich, dass sich bis zum 2. Juni auch in Pirmasens die Werte auf einem niedrigen Niveau stabilisieren.