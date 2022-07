Weil er seine damalige Freundin aufgefordert haben soll, ihren damals vierjährigen Sohn schlimm zu misshandeln, musste ein heute 30-Jähriger am Montag auf der Anklagebank des Jugendgerichts Pirmasens Platz nehmen. Letztlich wurde das Verfahren eingestellt.

Über eine Single-Webseite im Internet hatten sich der Angeklagte aus Pirmasens und die heute 32-Jährige aus dem Dahner Tal im Herbst 2020 kennengelernt und eine intime Beziehung begonnen. Der Mann besuchte die Frau mehrmals und blieb teils auch über Nacht. Aber der vierjährige Sohn der Frau aus einer anderen Beziehung störte die Zweisamkeit – eigentlich hätte er beim Vater sein sollen.

Das Kind soll zu ihnen ins Bett gekommen und nach dem neuen Freund der Mutter geschlagen haben. Er sei „sehr wild“ gewesen, schilderte der Angeklagte den Jungen. Der habe dieses Verhalten nicht gut gefunden und sei mehrmals nachts gegangen, erzählte die Mutter. Sie habe das Kind nicht unter Kontrolle und solle mehr durchgreifen, sei die Reaktion des Mannes gewesen.

Aussage gegen Aussage

Er habe die Frau nicht zu Misshandlungen aufgefordert, sagte der Angeklagte. Sie habe ihm vielmehr am Telefon erzählt, dass sie das Kind kalt abdusche, indem sie ein Glas Wasser über ihn gekippt habe. Er habe es „plätschern gehört“. Das sei die Bestrafung, weil er nachts nicht geschlafen habe. Sie habe ihm Fotos des Jungen geschickt, aber er habe sie aufgefordert, damit aufzuhören und die Bilder zu löschen. Die Beziehung habe er schließlich beendet, weil sie ihn hinsichtlich einer so genannten Verhütungskette – einem Verhütungsmittel – belogen habe.

Die 32-Jährige hingegen behauptete, zwischen November und Dezember 2020 habe der Angeklagte sie mehrfach telefonisch aufgefordert, das Kind zu misshandeln, weil es ihn geärgert habe. Sie habe dessen Hände mit einer Schnur auf den Rücken gebunden und auch seine Füße gefesselt, aber nur locker und mit einer Schleife, so dass es sich leicht befreit habe. Und sie habe ihn lauwarm unter der Dusche abgeduscht. Dazu habe sie ihn extra abends geweckt. In der Anklage war von kaltem Wasser die Rede und dass sie ihn nackt in seinem Bett liegen gelassen hätte.

Strafe wegen Verhütungskette?

Aber geknebelt, die Zehen gebrochen und mit einer Nadel in seine Hoden gestochen – wie der Angeklagte verlangt hätte – habe sie nicht, sagte die Frau. Dreimal sei es zu solchen Vorfällen gekommen. Der Mann sei dabei am Telefon geblieben und sie habe ihm Handy-Fotos des gefesselten Jungen schicken und anschließend löschen müssen.

Die Jugendrichterin hielt der Frau vor, dass es schwer vorstellbar sei, dass sie als Mutter einfach tue, was ein Mann, den sie erst einen Monat kenne, von ihr verlange. Dafür hatte die Frau keine Erklärung. Gedroht habe er ihr nicht, hatte sie ausgesagt. Sie habe den Jungen bestrafen sollen, weil sie den 30-Jährigen wegen der Verhütungskette angelogen habe, behauptete sie einmal. Was das eine mit dem anderen zu tun hatte, konnte sie aber nicht erklären.

Mutter überzeugt Richterin und Staatsanwältin nicht

Angezeigt hatte sie den 30-Jährigen auch erst ein neun Monate nach den angeblichen Vorfällen, als dieser versuchte, wieder Kontakt zu ihr aufzunehmen. Da sei alles wieder bei ihr hochgekommen, sagte sie. Die beiden Kinder der 32-Jährigen leben inzwischen bei Verwandten. Die Frau soll aufgrund einer Lernbehinderung im Denken und Begreifen eingeschränkt sein, war zu hören.

Jugendrichterin und Staatsanwältin überzeugten die Angaben der Zeugin nicht. Es käme lediglich eine unterlassene Hilfeleistung als Straftatbestand in Betracht. Der Angeklagte hatte eingeräumt, dass er „nicht unwissend“ gewesen sei. Aber er habe nicht zugunsten des Vierjährigen eingegriffen. Das Gericht stellte das Strafverfahren gegen den nicht vorbestraften 30-Jährigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft ohne Auflagen ein.