Was ist Aufsichtspflicht? Wie wird eine Gruppe zum Team? Und was ist bei Planungen von Kinderfreizeiten zu beachten? Antworten auf diese und viele weiteren Fragen werden bei der Jugendleiter-Schulung am Samstag, 11. April, gegeben. Bei der Veranstaltung des Jugendamtes in Kooperation mit dem CVJM sind noch Plätze frei.

Das Tagesseminar richtet sich an Personen, deren Grundschulung oder letzte Auffrischung bereits drei Jahre oder länger zurückliegt. In einer komprimierten Schulung bringen Referenten den Jugendleitern die aktuelle Rechtslage zur Aufsichtspflicht und des Kinderschutzes näher.

Vergünstigungen durch Juleica

Als Nachweis für diesen Kurs kann anschließend die Jugendleiter-Card, kurz Juleica, um weitere drei Jahre verlängert werden. Dazu müssen außerdem der Nachweis eines aktuellen Erste-Hilfe-Kurses sowie ein erweitertes Führungszeugnis vorliegen. Die Juleica ist der bundesweit einheitliche Ausweis für Ehrenamtliche in der Jugendarbeit. Mit der Karte verbunden ist auch der Zugang zu zahlreichen regionalen und überregionalen Vergünstigungen.

Die Auffrischungs-Schulung findet am Samstag, 11. April, im CVJM-Haus, Schachenstraße 103, statt. Die Einheit beginnt um 9 Uhr. Das Ende ist für 17 Uhr geplant. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist bis zum 4. April unter www.pirmasens.de/ferienprogramm möglich.