In Pirmasens werden die Plätze für die Unterbringung gefährdeter Kinder knapp – allerdings nicht, weil in der Stadt so viele Kinder aus Familien genommen werden. Die Kosten für Jugendhilfe steigen Jahr für Jahr. Das Jugendamt versuche, frühzeitig einzugreifen, bevor Kinder aus der Familie genommen werden.

Jugendamtsleiter Gustav Rothhaar ist froh, dass die während der Corona-Krise stark gestiegene Anzahl von sogenannten Inobhutnahmen inzwischen auf ein sehr niedriges Niveau gesunken