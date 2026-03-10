Neben klassischen Suchtproblemen mit Alkohol und Drogen rücken auch in der Südwestpfalz Internet, Streaming und soziale Netzwerke stärker in den Fokus der Drogenberatungen.

Wenn Betroffene und Angehörige zu Drogenproblemen Beratung und Hilfe suchen, gibt es zwei Anlaufstellen in Pirmasens: Da ist einmal die Jugend- und Drogenberatung in der Klosterstraße 9a, die ihren Fokus auf den „klassischen“ Drogen von Alkohol bis Amphetamin, von Cannabis bis Nikotin hat. Zum anderen gibt es die Fachstellen Sucht sowie Glücksspielsucht und Medienabhängigkeit im Haus der Diakonie in der Waisenhausstraße, in denen es neben substanzgebunden Drogen auch um Glücksspiel, soziale Medien und Internet geht.

Mit Leiter Bernd Kunz, Christina Wasem und Johanna Bittes kümmert sich ein dreiköpfiges Team in der Jugend- und Drogenberatung, die seit dreieinhalb Jahren im katholischen Vereinshaus angesiedelt ist, um jährlich rund 300 Beratungsfälle – im vergangenen Jahr waren es exakt 311 Beratungen, davon 46 einmalig und 265 als Intensivberatungen dauerhaft angelegt. Zwei Drittel der Rat- und Hilfesuchende kommen aus der Stadt, ein Drittel aus dem Landkreis. Auch wenn die offizielle Bezeichnung „Jugend- und Drogenberatung“ ist, berichtete Kunz, geht es in 90 Prozent der Fälle um Erwachsene – nur 27 Suchtabhängige waren im vergangenen Jahr jünger als 19 Jahre. Aber auch im hohen Alter ist die Drogenberatung gefragt: 14 Hilfesuchende hatten die 60 Jahre schon überschritten.

Amphetamine in Pirmasenser Szene stark genutzt

Alkohol spielt bei den Beratungen und Hilfeangeboten die größte Rolle mit etwa einem Drittel der Fälle. Und auch wenn Cannabis inzwischen teillegalisiert ist: In 69 Fällen ging es im vergangenen Jahr um dieses Betäubungsmittel, in weiteren 32 Fällen spielten Amphetamine eine Rolle. Der Leiter der Drogenberatung: „Amphetamine werden in der Pirmasenser Drogenszene stark genutzt.“ Dagegen war der Anteil von LSD und Kokain mit jeweils einem Fall äußerst gering. Allerdings: In 58 Fällen ging es nicht nur um eine, sondern gleich um mehrere Drogen.

Mit der Beratung fängt die Arbeit des Teams der Jugend- und Drogenberatung nicht an, sondern mit der Vorbeugung – und da geht es dann wieder stark um die Jugend. Die Präventionsaktionen der Pirmasenser Einrichtung starten in den achten Klassen und ziehen sich danach durch weitere Altersjahrgänge hoch mit Informationsveranstaltungen wie „Drogen ohne mich“ oder „Cannabis quo vadis“. Mit ihrer Aufklärungsarbeit wollen die drei Drogenberater dafür sorgen, dass es im Erwachsenenalter nur wenige Südwestpfälzer sind, die ihre Hilfe suchen. Neben der Beratung Betroffener und Angehöriger geht es auch um praktische Hilfe in der Jugend- und Drogenberatungsstelle, etwa bei der Begleitung einer Substitutionstherapie, während der Drogen durch Ersatzstoffe ersetzt werden.

Glücksspiel verlagert sich ins Internet

In der Diakonie in Pirmasens gibt es einmal die Fachstelle Sucht mit einer Beraterin als Anlaufstelle für Probleme mit den „klassischen“ Drogen. Zusätzlich hat die Diakonie eine Fachstelle Glücksspielsucht und Medienabhängigkeit eingerichtet, in der sich der Fokus auf substanzunabhängige Suchtformen wie Glücksspiel und alle Arten der Online-Abhängigkeiten richtet. Seit knapp einem Jahr arbeitet Miriam Schmitt als Beraterin in dieser Fachstelle, die für Pirmasens, den Landkreis und Zweibrücken zuständig ist. Knapp 40 Fälle hat sie in ihrem ersten Jahr bearbeitet und 739 Südwestpfälzer in der Aufklärungsarbeit erreicht. Für sie kommt im Alltag neben Beratung und Hilfe für Süchtige auch noch Schulden- und Insolvenzberatung hinzu, denn wenn es um Glücksspiel als Suchtform geht, kommen auch wirtschaftliche Probleme Betroffener ins Spiel. Und auch auf die Familie wird in der Diakonie-Beratung geschaut, ergänzte ihr Regionalleiter Albert Gomille, denn Glücksspiel- und Online-Suchtformen wirken sich oft auf das Familienleben aus.

Längst sind die klassischen Automaten-Glücksspieler weniger geworden, informierte Schmitt, denn auch Glücksspiel hat sich ins Internet verlagert in legale oder illegale Online-Casinos. Und neben Sucht nach Online-Gaming und Videostreaming spiele gerade bei jüngeren Menschen immer stärker auch Social Media eine Rolle. Gerade bei den sozialen Medien kommen oft auch Eltern in die Beratung, so die Suchtberaterin: „Oft stehen sie dem hilf- und machtlos gegenüber.“

Social Media: Verbot nur mit Aufklärung

Auf die Frage von SPD-Stadtratsmitglied Gerhard Hussong, wie sie einem Social-Media-Verbot für Jugendliche gegenüberstehe, verwies Schmitt auf eine Studie aus den Jahren 2024/25: Danach sind 25 Prozent der zehn- bis 17-jährigen Jugendlichen gefährdet oder schon betroffen, wenn es um Online-Sucht geht. Diese Zahlen machten deutlich, so die Fachberaterin, dass es um ein Gesundheitsrisiko für junge Leute geht. Allerdings nutze ein Verbot allein nichts, machte Schmitt deutlich, parallel brauche es eine intensive Aufklärung über die Gefahren von sozialen Medien, Online-Gaming und ähnlichen Suchtformen.