Pirmasens ist eine Stadt mit großen sozialen Herausforderungen. Eine zentrale Rolle kommt dabei dem Sozialamt zu. Dort gibt es bald eine neue Chefin.

Es gibt kein Fachamt in der Stadtverwaltung, das so viele Kontakte zu Richtern hat wie das Jugendamt. In die Verfahren wird aber grundsätzlich weder das Rechtsamt eingeschaltet noch befindet sich unter den knapp 300 Mitarbeitern ein Jurist. Das wird sich ab August ändern. Ab dann steht nämlich eine Juristin an der Spitze des Jugend-und Sozialamtes, wie die Stadt mitgeteilt hat. Julia Bauch übernimmt zu diesem Zeitpunkt die Leitung der kommunalen Behörde. Die 36-jährige Juristin steht der Mitteilung zufolge seit 2019 in Diensten der Stadtverwaltung Pirmasens. Sie folgt auf Gustav Rothhaar, der Ende Juli in Ruhestand geht. Der 66-Jährige arbeitet seit 1996 im Pirmasenser Sozialamt. Sein Vorgänger in der Amtsleitung war Markus Zwick, der mittlerweile das Amt des Oberbürgermeisters ausübt und als Dezernent die politische Verantwortung für den Bereich trägt. Zwick ist ebenfalls studierter Jurist.

Gustav Rothhaar geht im Sommer in den Ruhestand. Foto: Seebald

Julia Bauch wurde in Zweibrücken geboren und besuchte dort das Hofenfels-Gymnasium. Anschließend studierte sie laut Stadt Jura an der Universität in Trier. Im Anschluss absolvierte sie ein Referendariat am Zweibrücker Oberlandesgericht, das sie 2019 mit dem Zweiten Staatsexamen abgeschlossen hat. Ihre Karriere bei der Stadtverwaltung begann Bauch 2019 im Rechtsamt. Dort ist sie den Angaben zufolge bisher hauptsächlich für die juristische Beratung der Fachämter und für Widerspruchsverfahren zuständig.

Sie ist zudem Vorsitzende im Stadtrechtsausschuss und vertritt die Stadtverwaltung vor Gericht. Julia Bauch ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Kleinsteinhausen. Ehrenamtlich engagiert sie sich in der Dorfgemeinschaft ihrer Heimatgemeinde.

Verantwortung für 290 Mitarbeiter

Das Amt für Jugend und Soziales hat rund 290 Mitarbeiter und ist zuständig für ein jährliches Finanzvolumen von etwa 130 Millionen Euro. Die Einrichtung mit Sitz in der Maler-Bürkel-Straße und einer Außenstelle in der Klosterstraße besteht aus sieben Sachgebieten: Allgemeiner sozialer Dienst/Erziehungshilfe, Jugendpflege, Unterhaltsstelle, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugend- und Drogenberatungsstelle, Hilfe in Heimen und sozialen Sonderleistungen sowie Soziale Arbeit.