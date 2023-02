Die jungen Preisträger des 60. Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“ gaben Kostproben ihrer Fähigkeiten im Bürgerhaus Münchweiler.

Als der neunjährige Maximilian Faul aus Heltersberg am Sonntagmorgen am Schimmel-Flügel im Bürgerhaus von Münchweiler Platz nahm und in die Tasten griff, eröffnete er mit gleich drei Stücken eine Konzertmatinée, in deren Verlauf sich junge Talente aus dem Landkreis Südwestpfalz eindrucksvoll öffentlich präsentierten. Alle hatten Preise beim 60. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ gewonnen und zeigten nun dem Publikum, dass die hohen Bewertungen durchweg verdient waren und die Lehrkräfte der Kreismusikschule, der Musikschule Andreas Rauth und des Pfälzischen Konservatoriums Kaiserslautern hervorragende Arbeit geleistet hatten.

Eigens für diesen Tag sei der Flügel noch einmal gestimmt worden, informierte Landrätin Susanne Ganster. „Seit vielen Jahrzehnten zeichnet der Landkreis erfolgreiche Sportler aus. Als ich ins Amt gekommen bin, habe ich mich gefragt, warum wir nur sportliche Talente ehren. Ich finde, musikalisches Talent ist genauso hoch anzusetzen“, unterstrich sie den Stellenwert des Preisträger-Konzertes mit Ehrung durch den Landkreis. Werke für Klavier und Violine von Mozart, Schubert und Chopin fanden ebenso ihren Platz wie moderne Stücke. Sogar eine Eigenkomposition war dabei: Jonathan Valentin Diehl aus Lemberg, der sich wie die Heltersberger Pianistin Elisabeth Sophie Triebsch über einen ersten Preis und die Weiterleitung zum Landeswettbewerb freuen durfte, trommelt sein Stück „My Favourite Grooves“. Weitere Interpreten waren Leah Reimer, Annika Kindler, Leo Walter Risch, Hanna Kindler, Amelia Reimer, Anouk Zoe Woll, Jan Gregor Gorzedowski, Clara Victoria Bartz und Adam Leon Gorzedowski.