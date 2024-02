Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenig Quantität, hohe Qualität: Die wenigen Starter aus der Region Pirmasens bei den rheinland-pfälzischen Jugendmeisterschaften im griechisch-römischen Stil am Samstag in der Athletenhalle in Thaleischweiler waren ziemlich erfolgreich.

Aufhorchen lassen die guten Leistungen von Alexander Groh vom gastgebenden AC Thaleischweiler in der C-Jugend (bis zwölf Jahre). Nach drei Siegen und nur einer Niederlage wurde er Vize-Landesmeister