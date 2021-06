Annalena Uelhoff hat es geschafft: Sie steht im Bundesfinale des Wettbewerbs „Jugend debattiert“. Beim Turnier der Landessieger am Mittwoch, das gleichzeitig die Teilnahme am Bundesfinale sicherte, gehörte sie zu den besten der Altersgruppe II für die Jahrgangsstufen 11 bis 13 – obwohl sie mit 16 Jahren eine der Jüngsten war. Neben der Elftklässlerin des Otfried-von-Weißenburg-Gymnasiums hat es mit Clemens Wandslebe aus Neustadt (Altersgruppe I) ein weiterer Pfälzer ins Bundesfinale „Jugend debattiert“ am 19. Juni geschafft. Das Bundesfinale wird hybrid ausgetragen: In Berlin kommen sechs Teilnehmer aus 20 Jahren mit dem Bundespräsidenten zu einer Gesprächsrunde zusammen, die online geführten Finaldebatten beider Altersgruppen werden per Videokonferenz live eingespielt. Die gesamte Veranstaltung wird per Live-Stream übertragen.