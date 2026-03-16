Die gebürtige Pirmasenserin Judith Boy entspricht perfekt dem Bild einer Künstlerin. Wo sie geht und steht, kann in der nächsten Minute ein neues Kunstwerk entstehen.

Es gibt Künstler, die würde kein Mensch auf der Straße für einen solchen halten. Und es gibt Menschen, denen jeder sofort den Künstler ansieht. Das ist bei Judith Boy der Fall. Allein die Aufmachung der Künstlerin fällt aus dem Rahmen, und so auch ihre Kunst. Bei Boy ist es aber keine aufgesetzte Künstlichkeit. Die Frau ist einfach so von sich aus.

In Pirmasens geboren, lebt sie heute im Kreis Kusel im beschaulichen Körborn zwischen Kusel und Baumholder. Sehr oft ist sie aber auch in Palermo zu finden, wo sie ihren Zweitwohnsitz hat und gerne sei sie einfach in der Welt unterwegs, wie sie lachend erzählt. Öfter sei sie aktuell in ihrem Stadtatelier im Einkaufszentrum „ K in Lautern“. Dort ist sie dann direkt im Kontakt mit Publikum und das scheint ihr zu gefallen.

Pralinenpapiere, Silberfolie

Judith Boy macht nicht den Eindruck, dass sie Menschen scheut, sich im Atelier vergräbt. Die Frau ist sehr offen und das betrifft auch ihr Arbeitsmaterial. Da gibt es durchaus klassische Leinwände, auf die sie malt. Mehr angetan haben es ihr aber Dinge, die andere Menschen als Müll ansehen. Noppenfolie und Verpackungskartons sind die Basis vieler ihrer Werke. Dazu kommen Pralinenpapiere und sehr viele silbernen Folien von Champagnerflaschen. Die meisten habe sie auf der Straße gefunden, versichert sie grinsend. Fast alles kann in den Händen von Boy zur Kunst werden. Kaffeefilter, Erde, Glasscherben, Textilreste oder eine Friktionsscheibe, die wohl aus einem Fahrzeug fiel und am Straßenrand auf die Boy wartete, die daraus ein wesentliches Element eines Kunstwerks machte.

Aus dem Meer zieht sie gelegentlich verlorene Netze, die sie in Kunst verwandelt. Die Fundstücke werden nicht immer sofort verarbeitet. „Ich habe einen Riesenfundus an Material und bräuchte ein größeres Haus“, klagt sie. Für die Farbe greift sie oft zu Acryl, produziert aber gerne selbst die Farbe. Aus Eichenblättern lasse sich ein schöner Farbton auskochen, meint Judith Boy. Und dann könne das Objekt auch mal gewellt im Rahmen hängen. „Ich mag das, wenn es nicht so gebügelt ist.“ Wobei die Bilderrahmen alle aussehen, als wenn sie ebenfalls beim Sperrmüll oder in Zweite-Hand-Läden gefunden wurden.

Fan von Hugo Ball

Sie wolle Spaß mit der Kunst haben, betont sie. Die Verarbeitung von Fundstücken gefalle ihr dabei am meisten. „Das geht in Richtung Dada und Hugo Ball, von dem bin ich ein großer Fan“, schwärmt sie. Zum Dada-Jahr 2027, dem 100. Todesjahr von Hugo Ball, würde sie gerne eine größere Aktion machen.

Aufgewachsen sei sie mit dem malenden Großvater und seinem Waran, einer Echse. Der Vater habe auch gemalt, aber mehr Heiligenszenen. Vom Waran hat sie ihr Faible für besondere Musterungen, die für Reptilien und Insekten üblich sind. Die Großmutter habe getanzt. Das macht Judith Boy auch gerne und hat es in ihre Kunst in Form von Performances eingebaut. „Das kann auch ein bisschen schräger werden“, verrät sie.

Objekte und Installationen

Als Jugendliche wollte sie in Richtung Modedesign gehen, machte eine Ausbildung zur Schneiderin und studierte Modedesign in Trier. Die Mode habe sie allerdings schon länger hinter sich gelassen. „Ich mache Objekte und Installationen. Ich will transformieren“, erzählt sie. Bei dieser Transformation sieht sie in all ihren Fundstücken einen ganz besonderen Wert, wie überhaupt alles einen Wert habe. Den setzt sie für ihre Kunst im übrigen nicht in den Sphären an, wie er in Galerien üblich ist, sondern deutlich darunter. Auch das gehört für Judith Boy zum Konzept ihrer gelebten Kunst.

Ausstellungen

Pirmasens: „Nature Visions“, Bauamt, Schützenstraße 16, bis 2. April

Landstuhl: „Astraeas Aeon“, Amtsgericht, Kaiserstraße 55, bis 29. März.