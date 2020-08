Sie kommt wieder über Kaiserslautern: die durchaus unkonventionelle Künstlerin Judith Boy Artista, die im sizilianischen Palermo lebt. Gleich zwei Ausstellungen eröffnet sie in den kommenden Tagen.

Sie war bereits im Theodor-Zink-Museum und im Kulturtreff AmWebEnd zugange und hat dort gezeigt, dass Kunst auch heute noch an die Hippiekultur der 60er- und 70er-Jahre erinnern darf.

Ab Freitag, 7. August, ist ihre Ausstellung „WELLENzeit“ mit experimenteller Malerei im Café Die Bohne, Pirmasenser Straße 44a, zu sehen.

Weiter geht’s mit Judith Boy Artista am 14. August im Glockencafé, Ecke Glocken- und Weberstraße. Mit einer Performance will Artista das Publikum auf ihre Ausstellung vorbereiten. Sie nennt sich „Covid in Paradise“ und wird vielleicht konservative Kunstfreunde erschrecken. Aber das ist genau das Ding der Künstlerin: mit Konventionen brechen und Sehgewohnheiten durcheinanderbringen.

Ausstellungen

„WELLENzeit“ im Café Die Bohne ab Freitag 7. August, 14 Uhr.