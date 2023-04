66 Betriebsjubilare zeichnete die Wasgau Einzelhandels GmbH am Montag für ihre Treue zum Unternehmen aus. Am Stammsitz in der Blocksbergstraße gab es Urkunden für 25, 30, 35, 40 und 45 Jahre in Diensten der Wasgau. Von den 2300 Beschäftigten in den Märkten halte ein großer Teil seinem Arbeitgeber über viele Jahre die Treue, sagte Geschäftsführer Milan Bucalo, der gemeinsam mit den Vertriebsleitern Henrik Schimmele und Patricia Bindner die Ehrungen vornahm. Gerade in der Lebensmittelbranche sei dies ungewöhnlich. „Es ist schön, dass unsere Mitarbeiter uns genauso die Treue halten wie wir der Region, der wir uns so verbunden fühlen“, sagte Bucalo. In den Märkten der Südwestpfalz arbeiten folgende Jubilare: Kerstin Pieper, Sigrid Luhowyi, Lilia Müller, Arthur Morschhauser, Elke Leis (alle 25 Jahre bei der Wasgau), Silke Jäger, Melanie Merkel, Winfried Schallmaier (30 Jahre), Angelika Brödel und Silke Lenhard (35 Jahre).