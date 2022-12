Mit dem Kegeln „is jo schon lang nix mäh“, bedauert Heinz Caprano. „Wir können ja kaum mehr richtig laufen, geschweige denn kegeln“, lacht er. Deshalb darf der ehemalige Geschäftsführer und Inhaber der Caprano-Bauunternehmung GmbH an seinem 85. Geburtstag am Montag eine ruhige Kugel schieben.

Und doch denkt Heinz Caprano gerne zurück an die wöchentlichen Kegelabende in Karl Hutzlers ehemaligem Keglerheim am Sommerwald. Nur noch etwa zehn Hobby-Kegler treffen sich heutzutage zum Essen. Das schweißt eine Gesellschaft bekanntlich zusammen, und zudem ist es allemal einfacher zu schlemmen, als mit einer Kegelkugel alle Neune zu fällen.

Gut essen, dazu ein exzellenter Wein und ein herzliches Lachen – dieser Virus von Heiterkeit und Optimismus scheint Capranos Geheimrezept für sein hohes Alter zu sein. Dazu ist er noch relativ fit, wie der vielzitierte Turnschuh. Denn jeden Tag steht auch noch ein einstündiger Spaziergang mit Kaspar, dem Hund seines Schwiegersohnes, an. Zumeist im Wald um Lemberg. Außerdem ist Caprano Mitglied des sogenannten Energiestammtischs, den der ehemalige Pirmasenser Stadtwerkedirektor Willy Leonhardt ins Leben gerufen hat. Und auch den Bauhüttenstammtisch, dem Caprano angehört, besucht er noch, beziehungsweise es treffen sich einmal im Monat um die fünf oder sechs Leute im Hotel-Restaurant Kunz.

Pirmasenser Stadtbild geprägt

1958 nach seinem Examen arbeitete Heinz Caprano zunächst bei einem Ingenieurbüro in Dahn; außerdem noch zwei Jahre bei einem Architekten. Ins Unternehmen seines Vaters trat er 1963 ein, das er gemeinsam mit seinem Bruder Emil leitete. Nachdem der Bruder 1984 ausschied, führte Heinz Caprano die Firma als Geschäftsführer alleine weiter. Bis zum Jahr 2002: Mit 65 Jahren verabschiedete er sich aus dem operativen Geschäft.

Damit könnte die Vita des Diplomingenieurs für Bauingenieurwesen zu Ende sein, hätte der Mann mit seinen Bauten nicht auch das Pirmasenser Stadtbild mitgeprägt. Immerhin wurden dem erfolgreichen Unternehmer öffentlicher Dank und Anerkennung für seine zahlreichen Verdienste zuteil: Die Stadt ehrte ihn mit der Landgrafen-Plakette und der Ehrenplakette in Gold; das Land verlieh ihm die Ehrennadel und das Pfälzische Handwerk würdigte seine jahrelange standespolitische Tätigkeit als Obermeister der Baugewerksinnung und Ehrenobermeister mit der Ehrennadel in Gold.

Viele Einfamilienhäuser

Wenn Heinz Caprano zurückdenkt, kommt er zum Fazit: „Wir haben sehr viel gebaut in Pirmasens, unter anderem auch in Kooperation mit der Firma Theisinger und Probst.“ So sei das Rathaus am Exe wieder aufgebaut worden, ebenso geht die Errichtung der Messehalle 5 auf das Konto der beiden Firmen. „Das Landratsamt am Sommerwald, das Stadtwerke-Gebäude, die Konrad-Adenauer-Schule in Vinningen und das Hugo-Ball-Gymnasium – das waren große Projekte, die wir gestemmt haben.“ Von der Bauhilfe seien Aufträge gekommen, sowie von der hier ansässigen Industrie. Stolz ist Caprano auch auf die „vielen tollen Einfamilienhäuser“, die von seiner Firma gebaut wurden. „Während meiner Tätigkeit haben wir vorwiegend in der Stadt und im Landkreis Südwestpfalz gearbeitet. Die Arbeit hat gereicht, was heute nicht mehr unbedingt der Fall ist. Heute kann eine Bauunternehmung alleine nur von Aufträgen der Stadt Pirmasens nicht mehr existieren. Wir arbeiten deshalb viel in Landau, Homburg und Kaiserslautern.“

Dennoch ist das Unternehmen mit Pirmasens weiterhin verbunden. So liest man an der ein oder anderen Baustelle den Namen Caprano auf einem Schild am Bauzaun, aktuell zum Beispiel an der „Wohnanlage Marke“ in der Buchsweilerstraße und beim Bau des Seniorenheims auf dem ehemaligen Parkbrauerei-Gelände. Die Firma und deren Zukunft hat Heinz Caprano in die Hände seines Schwiegersohnes Michael Diehl gelegt und weiß sich damit in der Gewissheit, dass „das Unternehmen eine gute Perspektive hat“.

Seinen 85. Geburtstag begeht Heinz Caprano im Kreis seiner Familie; mit seiner Frau Doris, den beiden Töchtern, zwei Schwiegersöhnen und zwei Enkelsöhnen. „Aber den 90. Geburtstag feiern wir ganz groß“, gibt seine Frau Doris schon mal einen Ausblick auf zwanzigsiebenundzwanzig.