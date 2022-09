Das Kulturzentrum Alte Kirche in Vinningen feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Helma Terres und Steffi Sieber haben das aktuelle Kulturpgrogramm zusammengestellt, das auch ein Jubiläumskonzert beinhaltet. Dieses findet am Sonntag, 11. September, statt. Zuvor gibt es einen Festakt.

Das Kulturzentrum Alte Kirche in Vinningen feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Helma Terres und Steffi Sieber haben das aktuelle Kulturprogramm zusammengestellt, das auch ein Jubiläumskonzert beinhaltet. Dieses findet am Sonntag, 11. September, statt. Zuvor gibt es einen Festakt.Nach einer mehrjährigen umfassenden Renovierung wurde die Alte Kirche in Vinningen zu einem Kulturzentrum, das vor 25 Jahren eröffnet wurde.

Seitdem waren dort unzählige Künstler zu Gast. Foto- und Gemäldeausstellungen wechselten sich mit Konzerten verschiedener Musikrichtungen und Besetzungen ab. Regional und überregional bekannte Künstler präsentierten ihr Können, und die Alte Kirche wurde zu einer festen Größe der Kulturlandschaft der Region.

Programm heißt „La fine équipe“

Am Sonntag, 11. September, soll der 25. Geburtstag gefeiert werden. Alle Kulturfreunde sind eingeladen zu einem Festakt mit Umtrunk um 17 Uhr, bei dem auch Landrätin Susanne Ganster, Klaus Weber, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land und Ortsbürgermeister Felix Kupper anwesend sein sollen. Um 18 Uhr schließt sich das Jubiläumskonzert an, das der bekannte deutsch-französische Liedermacher Marcel Adam mit seinem Ensemble, bestehend aus Christian Conrad (Gitarre, Mandoline und Bass) und Christian Di Fantauzzi (Knopfakkordeon, Akkordeon und Saxofon) gestalten wird.

In ihrem Programm „La fine équipe“ interpretieren die Musiker in bester Laune französische und deutsche Standards sowie die bekannten Mundartlieder Marcel Adams. Dieser Teil der Veranstaltung ist kostenpflichtig, da von den Einnahmen über die Eintrittskarten im Kulturzentrum die Gagen der Künstler bezahlt werden. Wer sich nicht im Vorverkauf über die Bäckereien Ernst, Donker oder die Volksbank Vinningen mit Eintrittskarten versorgen kann, kann per Mail an info@kulturzentrum-vinningen.de oder telefonisch unter 0174 66811375 reservieren. Für Kurzentschlossene gibt es auch noch Karten an der Abendkasse.