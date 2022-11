Der Pirmasenser Gospelchor Churchies lädt zu seinem Jubiläumskonzert am Sonntag, 13. November, in die Lutherkirche ein. Damit feiert der Chor sein 25-jähriges Bestehen.

1997 wurden die Churchies von Margit Gummersheimer gegründet. Die zurückliegenden 25 Jahre mit ihren schönen, nachdenklichen, aber auch traurigen Momenten will der Chor am Sonntag, 13. November, in der Lutherkirche Revue passieren lassen. Beginn ist um 17 Uhr. Die Churchies wollen zeigen, dass ihre Freude am Chorgesang unverändert geblieben ist. Eine Besonderheit des Konzerts: Die ausgewählten Lieder sind die Lieblingslieder der Chormitglieder; sie wurden zum Teil vor zehn Jahren zum letzten Mal gesungen. Das Jubiläumskonzert gestalten die Churchies zusammen mit Wolf-Rüdiger Schreiweis, der jahrelang mit ihnen geprobt und sie begleitet hat.

Viele verschiedene Höhepunkte

Zu den Höhepunkten des 25-jährigen Bestehens zählen Teilnahmen an Workshops mit international bekannten Gospel-Coaches, ein öffentlicher Auftritt beim Gospelkirchentag in Kassel, der Auftritt vor einem riesigen Publikum bei dem bundesweit aufgeführten Gospeloratorium „10 Gebote“ in der SAP-Arena in Mannheim, die Aufführung des Gospeloratoriums „Drei Tage“ in der Lutherkirche und die Wiederholung ein Jahr später in Waldfischbach, ein eigener Workshop mit Helmut Jost, dem Mitbegründer der Gospelkirchentage in verschiedenen Städten Deutschlands, die Teilnahme an der Westpfalz-Gospel-Week mit Malcom Chambers sowie die vielen großen und kleinen Auftritte bei lokalen Veranstaltungen und Hochzeiten.

Karten für das Konzert gibt es bei Haushaltswaren Wölfling in Pirmasens, Hauptstraße 37, bei Lotto Heidenreich, Bitscher Straße 85 und bei Ruhbank Blumen, Lemberger Straße 286. An dem Abend werden auch schon Karten fürs Weihnachtskonzert verkauft. Infos zum Chor gibt es unter www.churchies-ps.de.