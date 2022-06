Am kommenden Sonntag, 3. Juli, gibt die Rock-Big-Band des Otfried-von-Weißenburg-Gymnasiums (OWG) in Dahn nach über zwei Jahren Corona-Pause in der Konzertmuschel im Dahner Kurpark ihr erstes öffentliches Konzert. Zugleich gibt es ein musikalisches Wiedersehen.

Mit dem Konzert, das um 16 Uhr beginnt, wird auch das 30-jährige Bestehen der Rock-Big-Band des OWG gefeiert. Es gibt ein musikalisches Wiedersehen mit über 60 aktiven ehemaligen Mitgliedern der Big-Band, die gemeinsam viele altbekannte Titel zum Besten geben möchten. Mit dabei sein werden auch die Happy Voices: Das sind vier Nachwuchssängerinnen und -sänger aus der Orientierungsstufe.

Seit ihrer Gründung vor 30 Jahren hat sich die Rock-Big-Band des OWG, eine reine Schülerband der Jahrgangsstufen sechs bis 13, unter Leitung von Holger Ryseck und seit 2001 gemeinsam mit Karl-Heinz Knöller zu einer festen musikalischen Größe entwickelt, nicht nur im Dahner Schulzentrum, sondern auch in der Region. Zu den anfänglichen Kurzauftritten bei Schulfeiern und Schulgottesdiensten gesellten sich zunehmend Musical-Produktionen, eigene Konzerte und Wettbewerbsteilnahmen, außerdem die regelmäßigen Workshops bei den Dahner Jazztagen.

Talentschmiede für junge Musiker

Seit 1994 tritt die Band regelmäßig in der französischen Gemeinde Hagenau und bei einer Partnerschule in Mailand auf. 1997 gab es ein Konzert während eines Austauschprogramms in Argelès-Gazost in der Region Okzitanien in Frankreich. Auch beim internationalen Musikfestival „Ramp’Art Festif“ 2009 im französischen Weißenburg, bei den Landesjazztagen im Sommer 2013 in Bad Bergzabern, bei der Feldbogenschützen-Weltmeisterschaft 2010 im Dahner Kurpark – vor 3000 Besuchern – und bei der Bundesgartenschau 2011 in Koblenz auf der Festung Ehrenbreitstein ist die Rock-Big-Band aufgetreten.

Nebenbei hat sie sich in den vergangenen Jahren zu einer Talentschmiede für die Region entwickelt: Für viele junge Musiker, die inzwischen eigene Erfolge verbuchen können, war die OWG-Big-Band eine erste Plattform.

CD „OWG Rocks Again“ bietet einen Querschnitt

Stilistisch orientiert sich die OWG-Big-Band seit ihrer Gründung vorwiegend an den Genres Rock, Soul und Blues und covert Songs der 1950er Jahre bis hin zu aktuelleren Hits, zudem werden kleinere Jazz-Standards und Arrangements für Big-Bands gespielt. Nach den ersten CD-Einspielungen von 2002 und 2006 bietet auch die im Tonstudio „Atlas“ in Oberotterbach eingespielte CD „OWG Rocks Again“ einen Querschnitt durch das Repertoire.

2019 war noch ein auftrittsreiches Jahr; dann hat die Corona-Pandemie nicht nur Konzerte und Proben ausfallen lassen, sondern auch dazu beigetragen, dass es insgesamt weniger musikalischen Nachwuchs – insbesondere bei den Holz- und Blechbläsern – gibt. „Ein bedauerlicher Trend“, wie Holger Ryseck, einer der beiden Band-Leader, in der Pressemitteilung zum anstehenden Konzert festhält. Dieser Trend sei auch bei den Musikschulen und den Blasmusikgruppen der Region zu erkennen. So fehle es auch der aktuellen Big-Band insbesondere an Saxofonen, Trompeten und Posaunen. Aber auch die Rhythmusgruppe könne weiteren Nachwuchs vertragen. Die aktuelle Band sei in den vergangenen zwei Jahren geschrumpft.

Die aktuelle Besetzung

