Wie doch die Zeit vergeht: Schon 20 Jahre soll diese quirlige Band namens „Brass Machine“ um Jens Vollmer auf dem Buckel haben? Schwer zu glauben für die mehr als 200 Fans, die am Samstag in der Pirmasenser Festhalle gemeinsam mit „Brass Machine“ deren Jubiläum ausgelassen, oder besser gesagt, so ausgelassen wie unter den derzeitigen Umständen möglich, feierten. Über ein Jahr lang hatte die Corona-Pandemie die ambitionierten Auftrittspläne der Band zunichte gemacht, nun durften die Musiker endlich wieder zeigen, wie sie sich ihren Ruf als eine der besten Coverbands in Deutschland verdient haben: mit einem Programm, in dem sich nahezu jeder wiederfinden konnte, der etwas für grandiose Songs mit groovenden Rhythmen und souligen Stimmen übrig hat. Ob Chaka Khans „Ain’t Nobody“ oder „Somebody Else’s Guy“ von Jocelyn Brown – mit bewundernswerter Souveränität meisterte die vierköpfige Vocals-Sektion diese und zahlreiche weitere Hits, an die sich alleine schon wegen der sehr anspruchsvollen Gesangspassagen nicht jede Coverband heranwagt, die aber von „Brass Machine“ derart mitreißend interpretiert wurden, dass es die Besucher nicht lange auf den Stühlen hielt. Wie eine Hymne auf die wieder auflebende Musikszene und die regelrecht ausgehungerten Konzertbesucher traf das ausgefeilte Arrangement von „Stayin’ Alive“ genau den Nerv dieses Jubiläumsabends, dem auch die Verlegung vom Joseph-Krekeler-Platz in die Festhalle die Emotionen nicht nehmen konnte. Ihren Spaß hatten offensichtlich auch die elf Bandmitglieder, die trotz langer Abstinenz eine stimmungsgeladene Show ablieferten, wie sie in der Region ihresgleichen sucht.