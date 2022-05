Die „Pirmasenser Rundschau“ der RHEINPFALZ wird in der kommenden Woche 75 Jahre alt. Prominente Südwestpfälzer erklären, wie, was und warum sie die Zeitung lesen.

Barbara Schwarz aus Dahn ist Tierschützerin. Sie hat ein Grundstück bei Erfweiler befrieden lassen – dort darf nicht mehr gejagt werden. Das gleiche will sie jetzt für ein Grundstück in Winzeln erreichen.

Beim „Tag der Parke“ offenbarte der Alte Friedhof in Pirmasens einige Geheimnisse. Die Tour führte zu Frauenskulpturen, es gab Geschichten aus dem Archiv und die Hotspots für Selfie-Freunde.

Firmen aus der Stadt und der Region Zweibrücken präsentierten sich drei Tage lang auf der Messe 2brücken.

Laura Kroll und Johanna Helfrich vom Hofenfels-Gymnasium haben zwei eindrucksvolle Tage als Jungpolitikerinnen im EU-Schülerparlament in Straßburg erlebt.

Die Einweihung der grenzüberschreitenden Radwege im Dahner Felsenland wurde zu einem Fest der deutsch-französischen Freundschaft.

Drei pfiffige Contwiger Jungs mausern sich mit ihren Videos aus ihrem Lager im Wald und von der Feldarbeit zu kleinen Internet-Stars.

Ein sogenannter Steinteppich soll Joggern und Spaziergängern nach Regengüssen den Weg durch die Zweibrücker Allee trockener und angenehmer machen.

In unserer Umfrage erzählen die Zweibrücker, wo und wie sie das Hinspiel zur Zweitliga-Relegation gesehen haben und was sie zum FCK sagen.

Was der Sepp vom Hallplatz über Kunst an Kinofassaden und in der Stadt Zweibrücken zu erzählen weiß

Für die Rockband Voltbeat wird das Zweibrücker Gastspiel vom Wochenende der einzige Auftritt in der Region für dieses Jahr bleiben.