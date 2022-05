100 Jahre Hildegardisschwestern – deren Arbeit würdigt Bischof Karl-Heinz Wiesemann beim Jubiläumsgottesdienst in ihrer Leistung als mutig, tapfer und froh: als Leuchtturm in all den Depressionen unserer Zeit

Das Pontifikalamt mit Bischof Karl-Heinz Wiesemann in der Kirche Sankt Anton stellte am Freitag die hohe Position der Hildegardisschwestern vom katholischen Apostolat anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens heraus. Der Speyerer Würdenträger bezeichnete den Einsatz der noch sieben aktiven Schwestern als „Leuchtturm in der Stadt“, als „wunderbares Mittendrinsein“ unter den Menschen und als „spirituelle Oase in Pirmasens“. Dafür sprach Bischof Wiesemann den Hildegardisschwestern seine Dankbarkeit aus.

Der Kirchenmann stellte seine Predigt unter die Aspekte: mutig, tapfer und froh. Das vielfältige Engagement der Schwestern in der Krankenpflege, im Dienste der Gemeinde, in der Betreuung von Kindern und Familien setze auch hier ein unglaublich fruchtbares apostolisches Wirken fort. Diese Arbeit, zu der Mut und Tapferkeit zählten, werde aus einer inneren Quelle der Freude gespeist, sagte Wiesemann. „Hier in Pirmasens, einer Stadt, die noch viele soziale Herausforderungen zu meistern hat, heißt es für die Hildegardisschwestern mitten drin zu sein“, lobte der Bischof.

In einer Welt, die in einem dauerhaften Herausforderungsmodus stehe, in einer globalen Herausforderung nicht nur beim Klimawandel, sondern auch in vielen anderen Fragestellungen, beweise der Einsatz der Schwestern, dass Krisen zu meistern seien. Dabei erinnerte er an den seliggesprochenen Pfarrer Paul Josef Nardini, ein Sozialreformer und ein Glaubensvorbild, der sich in einer sehr schwierigen Zeit unglaublicher Herausforderungen stellte und sie zu bewältigen versucht habe, so Wiesemann.

100 Jahre seien keine Nostalgie, sondern ein Jetzt. Es brauche in diesen 100 Jahren Spiritualität im besten und tiefsten Sinne: „Hier ist mit den Hildegardisschwestern eine spirituelle Oase, ein Segensort mit geistlicher Begleitung“, lobte Bischof Wiesemann. Zur zum dritten Male in Folge wiedergewählten Generaloberin Schwester Dorotea Castano gewandt bedankte sich Wiesemann: „Sie haben ihr Leben eingestanden für dieses Apostolat. Das bringt Fruchtbarkeit für Menschen, Kranke, Hilfesuchende die in ihren Lebenszusammenbrüchen und all den Depressionen unserer Zeit Hilfe brauchen in der der Geist Gottes steckt.“

Der Jubiläumsgottesdienst, der ursprünglich bereits 2021 stattfinden sollte, wurde musikalisch umrahmt von der Singfusion des Städtischen Krankenhauses; an der Orgel Gabor Balla. Dekan Johannes Pioth betonte, dass die Hildegardisschwestern hier ihren festen Platz haben. Unter den zirka 200 Gottesdienstbesuchern weilten auch Gäste aus Spanien, Landrätin Susanne Ganster und Oberbürgermeister Markus Zwick. Der Oberbürgermeister bezeichnete beim Empfang die Arbeit der Schwestern als segensreiches Tun, von dem die ganze Stadt profitiere. Ein Grußwort kam auch vom Geschäftsführer des Städtischen Krankenhauses, Martin Forster, welcher die Schwestern als Pfeiler bei der Seelsorge im Krankenhaus würdigte, die sich um Ängste und Sorgen der Patienten ganz individuell kümmerten.

Wie Generaloberin Schwester Dorotea Castano de Luis im Pressegespräch informierte, präsentiert sich die Institution künftig mit eigenem Auftritt im Internet unter www.hildegardisschwestern.de. Und obwohl kein Nachwuchs für das Apostolat in Aussicht steht, gab sie bekannt, dass bis zum Jahresende in einem Teil des Mutterhauses in der Uhlandstraße eine Wohnpflege-Gemeinschaft für sechs ältere Personen eingerichtet werde. Es sei möglich, darin selbstbestimmend mit anderen seinen Lebensabend zu gestalten; könne aber auch betreut und gepflegt werden. Das Projekt wird vom Land Rheinland-Pfalz gefördert.