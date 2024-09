100 Jahre Caritas in Pirmasens sind am Donnerstag im Caritas-Zentrum im Rheinberger gebührend gefeiert worden. Vormittags im Feiersaal und nachmittags mit einer zum Thema passenden Vernissage von Thomas Gensheimer in den Geschäftsräumen der Caritas.

Barbara Aßmann, Diözesancaritasdirektorin der Diözese Speyer, begrüßte die rund hundert Gäste und Vertreter aus Stadt und Landkreis, von der Diözese, vom Dekanat, sowie auch von der Diakonie, die zu der Jubiläums-Veranstaltung in den Turbinenraum des Feiersaals gekommen waren. Im Anschluss gab Selina Miriam Schröer mehrmals mit ihrem Gesang und ihrer wunderbaren Stimme eine Kostprobe ihres Könnens. Am Keyboard begleitete sie ihr Vater Achim Baas.

Unter den begeistert mitsingenden Gästen der Jubiläumsveranstaltung war auch Annette Martin, die ab kommenden Monat wieder ins Caritaszentrum nach Pirmasens zurückkommt und dort die Abteilung „Soziales“ übernimmt. Im Caritas-Zentrum Pirmasens sind momentan 23 hauptamtliche Mitarbeiter in 16 Vollzeitstellen beschäftigt. Auch Lukas Buschbach vom Referat Gemeindecaritas fand Gruß- und Dankesworte zum Jubiläum. Ihm folgte Dekan Johannes Pioth, der die Wichtigkeit der Caritas-Arbeit betonte und gemäß der Caritas-Kampagne „Zukunft denken, Zusammenhalt leben“ lieber 100 Jahre nach vorne als zurückblicken wollte. Oberbürgermeister Markus Zwick bezeichnete die Caritas als „besondere Einrichtung in einer besonderen Stadt“, getragen von Zusammenarbeit und gegenseitiger Fürsorge. „Wir Pirmasenser resignieren nicht. Es gibt keine vergleichbare Stadt, die es so angepackt hat, in allen Bereichen zu helfen; in einem Zusammenhalt, der nicht selbstverständlich ist. Und das macht Pirmasens aus“, erklärte der OB. Die Caritas habe einen großen Beitrag zum Wohlergehen der Menschen geleistet. Der Leiter des Caritaszentrums Frank Kiehl nahm die Gäste schließlich mit einer Präsentation auf eine Zeitreise durch 100 Jahre Caritas in Pirmasens mit und lud zum anschließenden Umtrunk und Imbiss ein. Künstler Thomas Gensheimer, dessen Werke zum Thema „Frieden beginnt bei mir“ nun in den Räumen der Caritas ausgestellt sind, richtete zuletzt ebenfalls Grußworte an die Gäste und brachte zum Ausdruck, dass er stolz sei, hier zu sein.