Seit 25 Jahren liefert Manfred Rock Beschriftungstechnik vom kleinen Aufkleber bis zu meterlangen Werbefolien auf Stadtbussen. Was in den 90ern als Hobby begann, mauserte sich schnell zum populären Betrieb mit vielen Stammkunden.

Der gelernte Kfz-Mechaniker war bei einem Pirmasenser Taxiunternehmen für die Werkstatt zuständig gewesen und begeisterte sich in seiner Freizeit für die damals noch junge Technik der Grafikbearbeitung mit Computern. „Auf einem C64 habe ich unter anderem Speise- und Visitenkarten gestaltet und das zunächst als Nebenerwerb gemacht“, erinnert er sich. Damit sei er zu jener Zeit einer der ersten Anbieter gewesen. „Ich habe noch heute Kunden von damals“, erzählt der 60-Jährige, der sein Geschäft zuletzt zehn Jahre in der Zweibrücker Straße geführt hat und seit November 2019 in der Ringstraße 44 ansässig ist.

Kleine Autos, Laster, Busse, Planen, Schilder, Werbebanner, Leuchtkästen und Textilien werden mit Rocks Klebefolien versehen. „Ich erledige vom Entwurf bis zum fertigen Produkt alles.“ Nach eigenen Worten legt Rock großen Wert auf das persönliche Gespräch mit den Kunden, für die er sowohl Vorlagen umsetze als auch selbst gestalte.