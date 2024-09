Am vergangenen Freitagabend feierte die Katholische Familienbildungsstätte Pirmasens am Sommerwald ihr 45-jähriges Bestehen.

Getreu dem Motto „Volle Fahrt voraus!! Wir sind auf dem richtigen Dampfer“, hatte sich das Team der Familienbildungsstätte von einer liebevollen Dekoration, über musikalische Umrahmung, bis hin zum Buffet thematisch passend einiges einfallen lassen.

Einrichtungsleiterin Brigitte Maria Facco verglich die Familienbildungsstätte in ihrer Eröffnungsrede mit einem Dampfer auf hoher See, der in 45 Jahren so einiges erlebt habe. Stürme, in denen man beinahe zu sinken drohte, aber auch ruhige, gelassene Zeiten, in denen man sicher und geborgen über das stille Meer glitt. Sie dankte allen Menschen, die in den vielen Jahren halfen, das Schiff zu navigieren und „mit Zuversicht und dem rechten Glauben“ auf Kurs zu halten.

Die Familienbildungsstätte wolle Segensort und Ort der Begegnung und Lebensgestaltung sein und bleiben. Der Shanty Chor der Marinekameradschaft „Teddy Suhren“ Zweibrücken von 1990 e.V. unter Leitung von Christel Weber am Akkordeon brachte die Gäste im Anschluss zum Mitsingen. Von Bord gingen zwei langjährige Dozentinnen: Gerdi Wagner und Barbara Scholz wurden bei der Feier verabschiedet.