Die Junge Union stellt sich in Pirmasens neu auf. Nach sechs Jahren hört Florian Bilic (28) als Kreisvorsitzender der CDU-Nachwuchsorganisation auf. Bei der Mitgliederversammlung am Samstag wählten die JUler Jan Weimann (20) zu seinem Nachfolger. Als sein Stellvertreter fungiert weiterhin der Hilster Ortsbürgermeister, Philipp Andreas. Als Schatzmeisterin wurde Nicole Wagner gewählt. Den Kreisvorstand komplettieren die vier Beisitzer Manuel Cölsch, Michelle Jetzschmann, Axel Müller und Carolin Cronauer. Weimann will den Kurs der vergangenen Jahre beibehalten, aber auch in den Bereichen Mitgliederwerbung und inhaltliche Ausrichtung neue Akzente setzen.