Jona Demberger von der TS Rodalben ist U18-Judo-Pfalzmeister in der Klasse bis 66 Kilogramm.

„Jona hat seine Kämpfe mit Ippon, also vorzeitig, gewonnen“, informiert Alexandra Demberger, die Mutter des erst 15-jährigen Pirmasensers, der im Vorjahr Rheinland-Pfalz-Meister in der 55-Kilo-Klasse geworden war. Sein Zwillingsbruder Luca habe bei den Saar-Pfalz-Meisterschaften der U18 und U21 im Speyrer Judomaxx „verletzungsbedingt nicht seine volle Leistung abrufen können“ und belegte Rang drei in der Klasse bis 66 Kilogramm.

Dreimal Silber

Der JC Schindhard entsandte drei Vertreter an den Rhein, wo sie sich jeweils die Silbermedaille sicherten. Emely Biehler aus Schindhard und Erik Wilke aus Hinterweidenthal traten bei den unter 18-Jährigen an, gewannen jeweils ihren ersten Kampf und verloren dann den zweiten. Bei drei Startern bedeutete dies Platz zwei für Biehler in der 52-Kilo-Klasse. Wilke hatte in der 46-Kilo-Klasse einen dritten Kampf zu absolvieren hatte, den er nach einer Kontertechnik gewann. Nur zwei Teilnehmerinnen waren es in Josephine Links U21-Klasse. Die Dahnerin verlor ihren Kampf. Generell waren die Titelkämpfe schwach besetzt. Nicht alle der 43 pfälzischen Vereine haben Teilnehmer gestellt.

Coach Dirk Biehler und der zweite Vorsitzende des JC Schindhard, Ulf Wilke, zeigten sich mit dem Abschneiden ihrer Schützlinge zufrieden. Am nächsten Wochenende stehen die südwestdeutschen Meisterschaften im saarländischen Heusweiler an, für die sich alle drei qualifiziert haben.