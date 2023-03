Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Montag erzielte ein Pirmasenser einen Teilerfolg am Landgericht Zweibrücken. Die Haftstrafe des 22-Jährigen wurde nach dem Berufungsverfahren um acht Monate reduziert. Der Mann hatte unter anderem Drogen an Minderjährige weitergegeben.

Wegen unerlaubter Abgabe von Marihuana und Haschisch in sieben Fällen an Minderjährige unter 18 Jahren, Körperverletzung, Diebstahl und Hausfriedensbruch wurde ein 22-jähriger Pirmasenser