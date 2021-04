Johannes Oerding, der am 30. Juli beim Zweibrücker und schon am 2. Juli beim St. Wendeler „Strandkorb Open Air“ auftritt, ist für sein aktuelles Album „Konturen“ mit Platin ausgezeichnet worden – das entspricht einem Verkauf von mindestens 200.000 Alben.

Das sechste Studio-Album von Oerding ist sein bisher erfolgreichstes: Mit „Konturen“ steht er zum ersten Mal in seiner Karriere auf Platz eins der Charts. Das Album wurde nach nur zwölf Wochen mit Gold (100.000 verkaufte Alben) ausgezeichnet und rangierte 44 Wochen lang ohne Unterbrechung in den Top 100 der deutschen Albumcharts. Nachdem das Album unter anderem die Gold-Single „An guten Tagen“ hervorgebracht hat, meldet „Konturen“, jetzt als dritter Longplayer des Hamburgers in Folge Platin-Status.

Der Abbruch der Tournee im vergangenen Jahr hat dem Tatendrang des Songwriters nicht geschadet: Am 20. April startet die neue Staffel des Grimme-dekorierten Formats „Sing meinen Song – das Tauschkonzert“ mit Oerding als neuem Gastgeber. Nachdem er 2019 erstmals an der Sendung teilgenommen hatte, begrüßt er seine Kollegen in der achten Edition an der Ostsee statt in Südafrika.