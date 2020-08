Die Dahner Außenstelle des Job-Centers öffnet am Donnerstag wieder. Da sie sich im Domecos-Gebäude befindet, also im gleichen Gebäude wie die Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende, war sie nach dem Auftreten von Corona-Fällen in der Unterkunft am 8. Juli vorübergehend geschlossen worden. Da nun laut Kreisverwaltung alle im Gebäude wohnenden Personen mittlerweile genesen sind, ist die Außenstelle Dahn ab Donnerstag wieder geöffnet. Terminvereinbarungen sind somit wieder telefonisch unter 06391/92410 möglich.