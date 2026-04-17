Die Unterstützung, die die Macher des neuen Films „Jimmy Blond – Snowblind“ erhalten, ist erstaunlich. Für manche ist Projektarbeit das neue Vereinsleben.

Engagement von Projekt zu Projekt passt zu vielen Menschen heute besser als feste und langjährige Vereinstätigkeit. Diese These stammt nicht von mir, sondern wurde angesichts quälender Nachwuchssorgen von so manchem Verein und Chor in der Südwestpfalz erprobt. Tatsächlich scheint ein zeitlich befristetes Engagement für eine gemeinnützige Sache vielen, die sich engagieren wollen, eher zu liegen als der früher übliche jahrzehntelange Vereinsdienst.

Derzeit gibt es in Pirmasens ein bemerkenswertes Beispiel dafür, wie ein einzelnes Projekt ein riesiges Maß an Einsatz und Leidenschaft generiert und auch von nicht direkt beteiligten Personen große Unterstützung erhält: der Dreh der James-Bond-Hommage Jimmy Blond. Am aktuellen zweiten Teil wirken fast 330 Menschen auf irgendeine Weise mit. Einige stehen vor und hinter der Kamera, viele jedoch helfen auf überraschende Weise.

Viele Urlaubstage opfern

Neben den Haupt- und Nebendarstellern opfern diverse Statisten ihre Freizeit, um dekorativ im Hintergrund des Bildes zu stehen und manchmal schnell noch hinter der Kamera zu unterstützen. Model Karin Wadle und drei Kolleginnen kamen nach Pirmasens, um die Bond-Girls zu spielen – alles ehrenamtlich, versteht sich. Die beiden Hauptakteure Thorsten Groh und Michael Scherpf verbringen seit 2023 viele Urlaubstage mit ihrem Herzensprojekt. Zwar bedeutet ein Drehtag viele Stunden Arbeit, doch die Grundbedingung dafür ist: Beruflich haben gerade alle Beteiligten frei.

Und dann die Hilfe von außen: Thorsten Groh, Drehbuchautor und Hauptdarsteller, und Michael Scherpf, Regisseur, Kameramann und Darsteller, – im Hauptberuf sind die beiden Pförtner im Pirmasenser Krankenhaus und Küchenberater – staunen nach bald drei Jahren Drehzeit noch darüber, wie viel Rückenwind sie von Menschen außerhalb des Teams erhalten. Der Pirmasenser Film, der ihr Herzensprojekt ist, hat ein winziges Budget von rund 5000 Euro. Und doch bringt die Mannschaft viel mehr zustande, als man denken könnte.

Denn da ist die italienische Hotelbesitzerin, die die Schauspieler kostenlos vier Tage aufnimmt, damit sie vor Ort drehen können. Die saarländischen Projektentwickler, die für einen Tag einen Hubschrauber nach Pirmasens schicken, um eine spektakuläre Szene auf dem Exerzierplatz zu drehen. Feuerwehr und Rettungsdienste, die diesen Tag kostenlos begleiten. Die Verwaltung des Nationalparks Berchtesgaden in Bayern, die dem Team erlaubt, mit Drohnen im Park zu filmen, was eigentlich verboten ist. Die Pirmasenser Stadtverwaltung, die Straßen sperrt und die Mühlen der Bürokratie ölt, um den Ehrenamtlichen behilflich zu sein. Das Westwallmuseum und die Berater von Sefrin und Partner, die das Filmteam in ihren Räumen drehen lassen. Und das Kino Walhalla, das Raum und Technik für die Vorführungen gibt.

Menschen wollen sich einbringen

Das Ganze ist auch noch einem guten Zweck gewidmet: Die Einnahmen aus den Kinovorführungen gehen ans Pirmasenser Hospiz. Der erste Teil brachte 12.000 Euro ein. Die Summe will Groh dieses Mal toppen. Und das Walhalla hat am Ende auch etwas davon: Der erste Teil der James-Bond-Hommage hat bereits für ein ausverkauftes Haus gesorgt. Viele Gäste werden Snacks und Getränke im Kino kaufen.

Den vielen Menschen, die Groh und Scherpf helfen, ihr Projekt voranzutreiben, ist es ein Anliegen, sich zu engagieren. Sie nutzen die Chance, ohne sich gleich auf viele Jahre zu verpflichten. Das verdient Respekt. Es ist die gleiche Methode, mit der auch der Projektchor in Winzeln arbeitet, der jedes Jahr neu aufgelegt wird und von dem wir kürzlich berichteten. Chorleiter Gernot Gölter will damit „dem Chorsterben entgegenwirken“, wie er sagt. Es wirkt: Jedes Jahr kann er Neugierige begrüßen, die sich anschließen.

Die aufwendigen Projekte, ob Gesang oder Filmdreh, ermöglichen Südwestpfälzern mit eigentlich ausgefülltem Terminkalender, sich zu engagieren, und lassen Dinge entstehen, die ohne die Hilfe so vieler unmöglich wären. Möchten Sie sich die Ergebnisse anschauen? Die Proben des Winzler Projektchors führen zu einem Konzert am 21. Juni. Und der Film „Jimmy Blond – Snowblind“ soll im Herbst ins Pirmasenser Walhalla kommen.