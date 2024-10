Wann der neue Jimmy-Blond-Film der Krankenhaus-Mitarbeiter ins Kino kommt, ist noch offen. Aber die Dreharbeiten laufen auf Hochtouren.

Erst Anfang Oktober hatte sich ein neunköpfiges Filmteam, überwiegend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Städtischen Krankenhauses, auf den Weg nach Ramsau bei Berchtesgaden gemacht. Ihre Mission: Dreharbeiten für „Jimmy Blond 707 - Snowblind“.

Zur Story: Die Hauptfigur des Streifens, Jimmy Blond (Torsten Groh), ist eigentlich mit seinem Opel GT unterwegs nach Italien. Auf der Fahrt dorthin fällt ihm eine Frau (Tatjana Semuschkin) auf, deren Fahrzeug liegengeblieben ist. Hilfsbereit bietet er ihr an, sie zu ihrem Hotel zu fahren. Sie lädt ihn zu sich auf einen Drink ein. Aber was steckt wirklich hinter der geheimnisvollen Schönheit und wer ist die zweite hübsche Frau (Jenny Demberger), die das alles so interessiert beobachtet? Antworten darauf wird es wohl erst geben, wenn die Produktion des Films abgeschlossen ist. Der erste Teil des Amateurfilms wurde mit dem Bürgermedienpreis der Medienanstalt Rheinland Pfalz ausgezeichnet. Auch im zweiten Teil wirken alle Beteiligten unentgeltlich mit. Der Reinerlös der Kinovorstellungen soll dem Hospiz Haus Magdalena gespendet werden.