Mit dem Herbst beginnt wieder die Zeit gemütlicher Kaminabende und die Saison der Kettensägen und Spaltäxte. Die Holzlager für kommende Winter wollen gefüllt werden. Wer dabei selbst Hand anlegen möchte, sollte jetzt seinen Brennholzbedarf beim Forstamt Westrich anmelden.

„Die Leute schätzen die natürliche Behaglichkeit des Brennstoffs Holz. Entsprechend boomt die Nachfrage bei uns seit Jahren“, so Forstamtsleiter Florian Kemkes. Die meisten Kunden wollen ihr Holz im Wald selbst machen und damit nicht nur Geld sparen, sondern auch das gute Gefühl genießen, an der frischen Luft etwas körperlich Herausforderndes geschafft zu haben. „Am Brennholz kann man sich schon bei der Arbeit erwärmen. Das spart so manche Stunde Fitnessstudio“, so der Forstmann mit einem Schmunzeln.

Um die Mengen entsprechend einzuplanen, sollten Interessenten vom 1. August bis zum 31. Oktober verbindlich ihre Bestellung beim Forstamt Westrich anmelden, spätere Bestellungen können möglicherweise nicht mehr angenommen werden. Die Bestellscheine finden sich auf der Homepage westrich.wald.rlp.de oder in den Amtsblättern. Die Preisangaben können auch auf der Homepage des Forstamts eingesehen oder den Bestellscheinen entnommen werden.

Maximum zehn Festmeter

Die Bestellmenge ist auf zehn Festmeter, dies entspricht 14 Ster, je Haushalt begrenzt. Die Bestellungen werden gemäß der zeitlichen Abfolge ihres Eingangs am Forstamt abgewickelt. Je nachdem wie hoch die Nachfrage ausfällt, kann nicht garantiert werden, dass alle innerhalb des Bestellzeitraumes eingegangenen Bestellungen bedient werden können. Die Angabe eines Revierwunsches ist möglich, eine Garantie dafür wird aber nicht zugesichert.

Das Brennholz wird nur noch gerückt am Weg als Polterholz zum Verkauf angeboten. Das sind ganze Baumstämme oder Kronenabschnitte, die bereits entastet am Waldweg lagern und dort von den Kunden bequem klein geschnitten und gespalten werden können. Flächenlose werden nicht mehr vergeben. Das Polterholz kann eine Beimischung von zehn Prozent Weichlaubholz oder Nadelholz beinhalten, ein Preisabschlag wird dabei nicht gewährt. Abhängig von der Witterung kann sich die Bereitstellung bis ins Frühjahr hinein verzögern.

Forstamt Westrich bietet Motorsägenkurs an

Brennholz, das jetzt bestellt wird, wird „waldfrisch“ im nächsten Winter/Frühjahr geliefert, heizen kann man damit aber erst im übernächsten Winter (bei Eichenholz sogar einen Winter später). Wer sein Brennholz selber machen möchte, muss zur eigenen Sicherheit die vorherige Teilnahme an einem Motorsägenkurs nachweisen sowie über eine persönliche Schutzausrüstung verfügen. Diese umfasst Helm mit Gesichts- und Gehörschutz, Lederhandschuhe, Schnittschutzhose und Sicherheitsschuhe mit Schnittschutzeinlage. Alleinarbeit mit der Motorsäge ist wegen der erhöhten Unfallgefahr tabu.

Motorsägenkurse können im Forstamt Westrich unter Telefon 06331 1452-11 oder per Mail an forstamt.westrich@wald-rlp.de gebucht werden.