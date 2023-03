Nach zwei Corona-Jahren kann die Pirmasenser Sportlerwahl wieder in vollem Umfang über die Bühne gehen. Die Nominierten bei den Mannschaften.

In diesem Jahr gibt es sie wieder wie gewohnt, im normalen Umfang: die 17. Sportlerwahl der RHEINPFALZ-Lokalredaktion Pirmasens. Vor zwei Jahren hatte sie ganz ausfallen müssen, im ersten Jahr der Corona-Pandemie war der Sport im Großen und auch im Lokalsport ausgebremst. Für das Jahr 2021 konnten wir dann zumindest in etwas abgespeckter Form – je drei Kandidaten pro Kategorie Männer, Frauen und Mannschaften – wählen lassen. 2022 ging der Sport im Großen und Ganzen normal über die Bühne. Daher können wir den RHEINPFALZ-Lesern wieder in allen Kategorien fünf Kandidaten vorstellen.

Wer wird Mannschaft des Jahres 2022 in Pirmasens? Fünf Teams stehen zur Wahl: die Turngruppe der TS Rodalben, die Sportgymnastikgruppe des TV Dahn, der SV Hermersberg, der SC Weselberg und die SG Sauerbachtal. Foto: Tsr, Imago/Jan Hübner, SV Hermersberg, Seebald, SG Sauerbachtal Turngruppe der TS Rodalben Foto: TSR Sportgymnastikgruppe des TV Dahn Foto: IMAGO/Jan Huebner SV Hermersberg Foto: SV Hermersberg SC Weselberg Foto: Seebald SG Sauerbachtal Foto: SG Sauerbachtal Foto 1 von 6

Turngruppe der TS Rodalben

Zweimal Erster, einmal Zweiter und einmal Dritter: Die TS Rodalben hat beim Deutschland-Pokal für Turngruppen in Albstadt hervorragend abgeschnitten. Die Erwachsenengruppe der TSR siegte im Tanz nach einer, so Trainerin Inge Hollerith, „fast perfekten Vorführung“ mit 9,9 von zehn möglichen Punkten vor dem TV Augsburg (9,8) und den Rodalber Juniorinnen (9,5). In der Gymnastik mit Handgerät belegten Rodalben I (Erwachsene) und Rodalben II (Juniorinnen) mit 9,8 und 9,4 Punkten gar die ersten beiden Plätze vor Augsburg.

Sportgymnastikgruppe des TV Dahn

Wie 2021 hat die Gruppe des TV Dahn auch 2022 drei deutsche Meistertitel in der Rhythmischen Sportgymnastik gewonnen. Auf den Mehrkampftriumph zu Beginn der Titelkämpfe in der Berliner Max-Schmeling-Halle folgten am zweiten Tag die Goldmedaillen mit Bändern und Bällen sowie mit Reifen. Die Gymnastinnen Marlene Kriebel, Marie Laux, Johanna Herder, Lea Müller, Elisabeth Wittwer und Malena Trapp sowie die Trainerinnen Nicole Kriebel, Aline Kriebel und Barbara Bremes bildeten das erfolgreiche Team.

Fußballer des SV Hermersberg

2012 stieg der SV Hermersberg aus der Verbandsliga ab, rutschte dann gar bis in die Bezirksliga Westpfalz ab. 2022 kehrten die Gelb-Schwarzen von der Sickingerhöhe in die höchste Klasse des Südwestdeutschen Fußballverbands zurück. In der alles entscheidenden Begegnung am 22. Mai vor 600 Zuschauern gegen Steinbach sicherte Patrick Freyer dem Team von Trainer Jens Mayer mit seinem spektakulären Treffer in der Nachspielzeit den 3:2-Sieg und damit zwei Spieltage vor Saisonende die Meisterschaft in der Landesliga West.

Fußballer des SC Weselberg

Bereits 2018 schloss der SC Weselberg die Saison in der Fußball-Bezirksliga auf Platz eins ab, verzichtete aber aus personellen Gründen auf das Hochrücken in die Landesliga. 2022 wurde der Sportclub von der Sickingerhöhe erneut Bezirksligameister – und dieses Mal war ein Aufstiegsverzicht kein Thema. Die Mannschaft von Trainer Felix Assel trotzte dem Verletzungspech, blieb in der gesamten Saison zu Hause ungeschlagen und sorgte dafür, dass der SCW zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in der Landesliga spielt.

Fußballer der SG Sauerbachtal

Die Oldie-Fußballer der SG Sauerbachtal haben 2022 Großes geleistet. Auf drei Ebenen qualifizierten sie sich für den DFB-Ü50-Cup: erst als Kreispokalsieger, dann als Meister des Südwestdeutschen Fußballverbands, und schließlich nahmen sie auch die Hürde in einem Regionalturnier im Westerwald, wo sie die Ü50-Meister des Saarlandes und des Rheinlands besiegten. In der nationalen Endrunde in Berlin schlugen die Südwestpfälzer Arminia Bielefeld und erreichten letztlich einen respektablen vierten Platz.

Zur Abstimmung geht’s hier.