Der SKK Rapid Pirmasens ist in der DCU-Bundesliga so richtig angekommen. Der Aufsteiger gewann am Samstag auch sein drittes Heimspiel. Nach tollen Ergebnissen von Pascal Jestädt, der den alten 200-Wurf-Bahnrekord des Zweibrückers Jörg Dietz um sieben Kegel auf 1087 Kegel steigerte, und Andreas Christ (1017) in der ersten Spielhälfte schlugen die Pirmasenser den KV Bad Langensalza klar mit 5879:5592.

„Es war nur auf den Eröffnungsbahnen eng, doch dann haben wir uns deutlich durchgesetzt und fast Bestleistung gespielt. So hat jeder Gegner seine Probleme“, sagte der zweite Sportwart