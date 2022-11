Das Ehepaar Jutta und Bernd Jerusalem aus Dormagen in Nordrhein-Westfalen ist uns wegen seiner Fahrräder ins Auge gefallen, mit denen sie in der Stadt unterwegs waren. In einem spontanen Interview haben sie mit uns über ihre Touren durch Europa gesprochen, warum ihnen Skandinavien besonders gut gefällt und wie es ist, im hügeligen Pirmasens Fahrrad zu fahren.

Ihren Nachnamen hört man selten…

Bernd Jerusalem: Ja, tatsächlich. Wie die berühmte Stadt. Aber wir waren noch gar nicht dort. Wir besuchen eigentlich andere Städte (lacht).

Wie zum Beispiel Pirmasens. Was machen Sie denn hier?

Bernd Jerusalem: Wir sind mit dem Wohnwagen unterwegs und auf dem Weg nach Frankreich. Eben waren wir hier in Pirmasens beim ADAC. Dort sind wir gut bedient worden. Wir haben ein Schild mit der Aufschrift „Vorsicht, Totwinkel“ für unseren Wohnwagen gebraucht, weil er über dreieinhalb Tonnen hat. Das ist eine Bestimmung, die in Europa nur für Frankreich gilt, und danach wollen wir uns natürlich richten.

Sie sind ja mit Fahrrädern hier unterwegs – klappt das?

Bernd Jerusalem: Es ist sehr steil. Zum Glück haben wir Elektroräder (lacht).

Jutta Jerusalem: Normalerweise gibt es in anderen Städten in Einbahnstraßen ein Schild, auf dem „Fahrräder frei“ steht. Das gibt es hier nicht. Wir wussten gar nicht, ob wir reinfahren oder nicht, denn in einer anderen Stadt haben wir schonmal 55 Euro Strafe bezahlt. Da hatten wir nicht darauf geachtet.

Aber Ihre Art von Rad sieht man auch nicht allzu oft in Innenstädten…

Jutta Jerusalem: Ja, das ist ein Sitzfahrrad. Das kann ich mit meinen Armen lenken, und damit kann man auch nicht umkippen. Ich kann mir damit die Häuserfronten ansehen, ohne dass ich umfalle oder sogar in Ruhe einen Kaffee trinken und ein Stück Kuchen essen. Das Sitzfahrrad hat mir auf unseren Touren wieder mehr Lebensfreude gegeben. Ich bin zuhause damit täglich 15 Kilometer zum Schwimmenbad unterwegs. Dann schwimme ich eine Stunde und fahre wieder 15 Kilometer damit zurück.

Und das kann man ganz normal parken und sichern?

Jutta Jerusalem: Ja, alles ganz normal. Das war eine gute Investition. Es gibt ja sogar Liegefahrräder. Dieses hier habe ich am Bodensee gefunden. Ich bin sehr zufrieden, da es auch in unser Wohnmobil passt.

Wie lange bleiben Sie noch in Pirmasens?

Bernd Jerusalem: Wir übernachten hier noch auf unserem Wohnmobilstellplatz und schauen uns noch ein bisschen die Stadt an. Nach dem Frühstück geht es dann morgen Vormittag weiter. Erst sind wir noch etwas südlicher in Deutschland unterwegs, dann geht es nach Frankreich. Dort schauen wir uns dann auch ein paar Städte und ihre Kirchen von innen an. Französische Städte sind sehr reizvoll.

Machen Sie solche Touren oft?

Bernd Jerusalem: Ja, wir sind ja Rentner. In Europa sind wir schon viel unterwegs gewesen. Besonders in Skandinavien. Das gefällt uns auch sehr gut. Dort ist es sehr, sehr sauber. In Deutschland liegt viel Müll auf den Straßen, das gibt es in Skandinavien nicht.