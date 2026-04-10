Autor Jens Holzinger will eine Symbiose aus Spannung, Humor und Jazz in der Alten Post zaubern. Christiane Magin verrät er das Geheimnis seiner Krimi-Revue .

Wie kam Ihnen die Idee zu diesem Format?

Ich bin Autor und Musiker, da liegt diese Verbindung sehr nah. Schon zu Studienzeiten hatte ich mit Bernard Sommer ein rein musikalisches Duo. Er wird auch aktuell den musikalischen Teil der Lesung. Weil ich Lesungen schon immer tröge fand, ist die Kombination mit Musik einfach ideal. Hauptberuflich unterrichtet Bernhard Musik und Deutsch am Gymnasium in Hockenheim.

Haben Sie die Musik extra komponiert, damit sie passt?

Ja schon. Die Songs sollen mit den Texten eng verzahnt sein. So ist unsere Konzeption. Eine Geschichte, die mal gelesen und mal gesungen wird.

Lesen Sie aus Ihrem Roman?

Nein, ich habe speziell für dieses Format eine Kurzgeschichte geschrieben, die in das Abendprogramm passt. Die wird mit lockerer Jazzmusik umrahmt, pointiert anmoderiert und durch ein Publikumsquiz ergänzt. Alles soll wirken wie eine Show. Dazu kommt die Komponente des Jazz.

Prüfen Sie das Publikum mit dem Quiz, ob es aufgepasst hat?

Genau. Die kriminelle Energie beziehungsweise der kriminalistische Spürsinn wird auf die Probe gestellt. Der Gewinner erhält dann meinen Roman als Preis.

„In Vino Vanitas“ heißt die Kurzgeschichte, die Sie in Pirmasens präsentieren. Sagen Sie in zwei Sätzen, um was es geht.

Der Bruder einer der Detektive hat ein Weingut geerbt und experimentelle Rebsorten angebaut. Weil das Ganze ein Flop zu werden scheint, lädt er internationale Weinkenner auf ein entlegenes Jagdschloss im tiefen Pfälzer Wald ein. Es kommt zum Mord und die Musiker, die zufällig auch Detektive sind, wollen den Fall bis zum Morgen lösen.

Ein abgelegenes Schlösschen tief im Pfälzer Wald: Wo gibt es so was?

Der Ort, der mir vorschwebt, gibt es ganz in der Nähe von Edenkoben, aber eigentlich gleicht das Schloss eher dem Haus Usher von Edgar Allen Poe.

Wie fallen Ihnen die Geschichten ein? Wie konstruieren Sie sie?

Am Anfang ist eine Idee, um die sich nach und nach die Geschichte rankt. Sicher war diesmal, dass wir in der Pfalz Fuß fassen wollen, um auf Weingütern aufzutreten. Dann habe ich die Figuren zusammengebaut, ein Motiv gefunden und den Mord konstruiert. Natürlich kommt danach die Frage, welche Spuren der Mörder hinterlässt und wie die Detektive diese kombinieren. Wichtig ist auch, falsche Fährten einzubauen. Die Auflösung sollte möglichst überraschend, aber trotzdem nachvollziehbar sein.

Damit jeder ahnt, wer es war?

Ja, weil ein Leser immer enttäuscht ist, wenn er am Ende das Gefühl hat, dass er gar nicht auf die Lösung kommen konnte.

Zum Krimi kombinieren Sie Jazz. Wie haben Sie die Musiker getroffen?

Das sind Freunde, die sowohl als Formation 4Jazz auch solo auftreten. Rebecca Senck, David Schmidt, Florian Haubold bereichern die Lesung durch eine sinnliche Komponente.

Was ist das Geheimnis Ihres Erfolgs?

Die verschiedenen Genussebenen: Eine humoristische Lesung in Richtung Comedy mit passender Musik und Menü. Das ist die perfekte Symbiose. Denn eine Ebene trägt den Abend bestimmt, im Idealfall sind es alle drei.

„Dexter im Quadrat“ heißt Ihre Buchreihe. Warum?

Die Detektive sind nicht gerade Vollprofis. Eigentlich sind es gescheiterte Musiker, die aus ihrer Verzweiflung heraus eine Detektei gründen, um wenigstens so berühmt zu werden. Allein schaffen sie das allerdings nicht. Aber dann kommt ihre Chefin Robin Dexter ins Spiel. Quadrat ist ganz klar eine Anspielung auf Mannheim, im Grunde aber auch auf die beiden Detektive, mit gemeinsam Mit Dexter die Fälle lösen. Dexter als Zahl, die beiden Detektive als Quadrat.

Info

Musikalisches Krimidinner Jazz’n’Crime am Samstag, 18. April, 18 Uhr, im Pirmasenser Forum Alte Post. Die Veranstaltung ist ausverkauft.

Zur Person

Jens Holzinger ist 1978 im badischen Mosbach geboren, lebt seit 20 Jahren in der Rheinmetropole und ist Musiklehrer in Mannheim. Er hat Schulmusik und Komposition studiert, ist nebenberuflich Krimiautor und freischaffender Musiker sowie auch Komponist.