Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist ein Handballspiel, das die Beteiligten unter dem Überbegriff Derby einsortieren. Es ist aber auch ein Spiel, in dem es um sehr viel geht. Gastgeber TV Thaleischweiler und sein punktgleicher Gast, die HSG Kaiserslautern, kämpfen um den Verbleib in der Frauen-Pfalzliga. Jenny Schick will mit ihrem „chaotischen Haufen“ am Sonntag jubeln .

Jenny Schick spielt am liebsten im Rückraum der Pfalzliga-Frauen des TV Thaleischweiler. Wie von jeder seiner Spielerinnen fordert aber Trainer Jochen Huber ein großes Maß an Flexibilität