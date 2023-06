Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Verspätet beginnt nun auch in den Bundesligen der Deutschen Classic-Kegler-Union (DCU) die Saison 2020/21. Die Erstliga-Frauen der Keglergilde Heltersberg gastieren zum Auftakt am Sonntag, 14 Uhr, beim DKC/81 Hockenheim. Herbert Striehl sprach mit Heltersbergs Sportwartin Jennifer Rösel (31), von Beruf Rechtspflegerin am Amtsgericht Pirmasens.

Frau Rösel, haben die Corona-Beschränkungen der Keglergilde Heltersberg Probleme bereitet?

Vieles war anders. Unsere Bahnen waren bis Mitte August geschlossen, so dass wir lange