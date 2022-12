Bei säumigen Hundesteuerzahlern will Beigeordneter Denis Clauer mehr durchgreifen. Künftig wird jedes Gassigehen mit unversteuerten Hunden bestraft.

Bisher hat es das Schlupfloch gegeben, dass ein Hundeführer einfach behauptete, er sei nicht der Besitzer. Jetzt muss immer gezahlt werden, wenn das Ordnungsamt einen Menschen mit Hund ohne Steuermarke an der Leine erwischt. Mindestens 20 Euro sind dann fällig. „Das Ordnungsamt braucht Handwerkszeug“, begründete Clauer die neue Satzung. Der Dezernent betonte jedoch, dass es egal sei, wo die Steuermarke getragen werde. Wenn der Hundeführer die Marke in der Hosentasche habe, sei das auch zulässig. Der Hund müsse die Marke nicht unbedingt am Halsband tragen. Wer seine Marke verloren hat, könne diese kostenlos im Haus der Finanzen nochmal erhalten, sofern er Hundesteuern zahlt, betonte Clauer.