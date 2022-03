Hochkarätigen Jazz mit Tiefgang versprechen die Dahner Jazzfreunde für kommenden Samstag, 5. März, mit dem Jessica Gall Trio im Alten E-Werk in Dahn.

Der Verein musste das Konzert mit der 42-jährigen Sängerin bereits dreimal verschieben und will mit der Jazz-Soirée nun in das Jahr 2022 starten. Die Berlinerin Jessica Gall studierte an der Hochschule für Musik Hanns Eisler, finanzierte sich ihr Studium als Backgroundsängerin für Phil Collins und Sarah Connor und konnte sich schnell in der deutschen Jazzszene behaupten. Heute arbeitet sie neben ihrer eigenen Musikkarriere als Gesangsdozentin an der Berliner Universität der Künste. Gleich ihr erstes Album „Just Like You“ wurde von Publikum und Presse gefeiert. Vor allem das warme Timbre ihrer Stimme wird von Kritikern immer als herausstechendes Merkmal des Trios erwähnt. Dazu kommen die Songs mit Tiefgang und ausgeprägten Melodien, die thematisch um das Bild eines sich stetig wandelnden Lebens kreisen. So beschreibt die Musikerin selbst ihren Stil. Das Trio besteht aus Jessica Gall, ihrem Mann Robert Matt am Piano und dem Gitarristen Johannes Feige. Das Konzert beginnt am Samstag, 19.30 Uhr. Karten gibt es nur an der Abendkasse für 15 Euro. Der Einlass beginnt um 19.30 Uhr.