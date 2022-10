Das zweite Konzert der Jazz-Freunde Dahn in der Saison steht unter dem Motto „Klez -Fiesta“. Helmut Eisel & JEM feat. Sebastian Voltz heißt die Formation, die auftritt. Ihre Kunst ist es, zwischen Stilen und Kulturen zu vermitteln. Die Attraktion zur Jazz-Matinee: eine sprechende Klarinette.

Die Saarbrücker Musiker Helmut Eisel (Klarinette), Stefan Engelmann (Kontrabass) und Sebastian Voltz (Piano) feiern bei den Jazz-Freunden in Dahn als Trio Premiere. Gemeinsam wollen sie ein Fest für die Sinne zelebrieren, bei dem der intensive Dialog von Klarinette, Gitarre, Piano und Kontrabass die Luft zum Flirren bringt, kündigt Holger Ryseck, Vorsitzender der Jazz-Freunde, an.

In ihrem Programm „Klez-Fiesta“ bringen der Saarländer Helmut Eisel und seine Mitmusiker vor allem die spanische Klezmer-Tradition zum Klingen, gepaart mit südländisch inspirierten Eigenkompositionen. Aber auch faszinierende Versionen klassischer Stücke haben die Musiker im Gepäck, um einen unwiderstehlichen Urlaubsflair auszustrahlen. Eine Musik zum Ohrenspitzen, zum Staunen und zum Mitswingen sei es, kündigen die Musiker an.

Mentor: Giora Feidman

Ausschlaggebend für Helmut Eisels musikalischen Weg war die Begegnung mit der Gallionsfigur des Klezmer-Revivals: Giora Feidman. Mit ihm hat Eisel seit 1989 immer wieder zusammengearbeitet. Regelmäßig wirkte er als Dozent bei den Sommerworkshops „Klezmer & Clarinet in the Galilee“ in Safed und Jerusalem in Israel mit, die bis 2014 unter Feidmans Leitung und Schirmherrschaft standen.

Durch den intensiven Austausch mit Feidman lernte Eisel die Klezmermusik und ihre tiefe spirituelle Bedeutung kennen, die für ihn schon bald zur Inspiration für zahlreiche eigene Kompositionen und Improvisationen wurde.

Dialog mit der Klarinette

Das Wichtigste für Eisel: Musik könne, wenn auch im Kleinen die Welt verändern. Mit Regeln einerseits, aber einer großen Portion Freiheit für jeden der Musiker. Es geht ihm um den Dialog mit seiner Klarinette. Er selbst mache gar keine Musik, erklärt der Musiker. Er übertrage sie nur auf sein Instrument und vermittle so zwischen Stilen und Kulturen. Seinem Publikum erzähle er mit seiner Musik Geschichten – mal fröhliche, mal melancholische, die aber immer unwiderstehlich und verführerisch seien.

In dem Pianisten Sebastian Voltz (er unterrichtet Musik am Zweibrücker Hofenfels-Gymnasium) und hat in diesem Jahr eine Solo-CD herausgebracht) hat Helmut Eisel seinen kongenialen Gegenpart gefunden, einen, der Paroli bietet und mit jazzig inspirierten Wendungen das dialogische Wechselspiel der Instrumente befeuert. Ihr Publikum fordern Eisel und Voltz auf, in fremde Welten einzutauchen, auch mal die Perspektive zu wechseln und scheinbar Bekanntes mit neuen Ohren zu hören. Das Ergebnis soll verblüffend lebendig sein, unwiderstehlich gefühlvoll und garantiert bei jedem Auftritt wieder neu.

Info

Jazz-Matinee: Sonntag, 9. Oktober, 11 Uhr, Dahn, Altes E-Werk, Pestalozzistraße 13. Karten an der Tageskasse. -